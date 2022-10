ORTONA CALCIO - UNA SCONFITTA PER 2-4 CHE LASCIA L'AMARO IN BOCCA

Un'Ortona in palla per 70 minuti della gara mette in seria difficoltà la blasonata Renato Curi Angolana ma poi crolla in modo clamoroso nei 20 minuti finali e passa dal 2-2 al 2-4 in pochi minuti . Mi chiedo come mai un calo così clamoroso che l'andamento della gara non lasciava prevedere assolutamente ma che sembra ricorrere anche in altre gare precedenti ? Sono domande del tutto legittime anzi doverose perchè solo un'analisi accurata può dare indicazione per eventuali correttivi . In ogni dichiarazione ed interviste di addetti ai lavori sento sempre dire che l'obiettivo dei gialloverdi e' solo la salvezza ma avendola vista giocare molte volte mi permetto di dissentire o perlomeno ho seri dubbi sulla possibilità che sia effettivamente così. L'organico non mi sembra affatto male anzi credo che le aspettative dovrebbero essere perlomeno per un posizionamento a metà classifica , gli elementi a disposizione secondo il mio modesto parere sono di un livello tale che bisognerebbe alzare decisamente l'asticella . Non so se sia una strategia quella di sottovalutarsi per poi accettare come una vittoria l'eventuale salvezza finale , per carità se così fosse non ci sarebbe nulla da eccepire ma credo che un po' di ottimismo non possa che far bene all'ambiente . Le gare fin qui disputate con compagini di assoluto livello ci hanno sempre lasciato con l'amaro in bocca per quanto visto sul campo perchè la squadra ha sempre ben figurato e non e' mai stata messa alla corda anzi il più delle volte e' sembrata all'altezza . Anche oggi ho visto l'Ortona ben figurare per ben due terzi della gara tanto e' vero che e' stata sempre la Renato Curi che ha dovuto recuperare il punteggio per ben due volte e solo sul finale ha dilagato , venti minuti vissuti in completa impotenza fisica , mentale e con sconvolgimento da parte dell'allenatore dell'assetto tattico iniziale che forse e' stato il motivo preponderante per questo calo repentino . Credo che non bisogna soffermarsi solo sul finale di gara dove obiettivamente la squadra ha evidenziato uno scollamento in tutti i reparti , il centrocampo e' stato rinfoltito sostituendo l'attaccante Lemou con il più difensivo Palmaricciotti ottenendo però l'effetto contrario in quanto la Renato Curi ha potuto spadroneggiare in attacco come ha voluto non temendo più nulla in fase difensiva , a completare l'opera si e' anche smantellato l'assetto difensivo che si e' aperto alle scorribande avversarie , insomma una squadra rivoluzionata che ha finito per perdere davvero la tramontana e rimanendo in balia dell'avversario che ha avuto gioco facile per segnare le due reti che ci hanno condannato . Credo che oltre ad una gestione poco accorta dei cambi possa aver influito anche un calo fisico che e' apparso evidente nella gara odierna . Ripeto che mi aspetto un' Ortona che possa dimostrare tutto il suo valore perché il suo organico , secondo me , e' sicuramente superiore a quello che ci si ostina a dichiarare .

Il primo tempo e' finito sul punteggio di 1-0 con stupendo gol di Ibra , il pareggio per i nerazzurri e' arrivato al 4' del s.t , ibra ha riportato in vantaggio l'Ortona al 10' s.t. e poi la sequela di reti della Renato Curi al 21' , al 30' , al 38' tutte nel s.t.

1-Pelusi v. 6 ha subito 4 reti ma nonostante tutto ha fatto il suo dovere , ha parato quello possibile , una sicurezza .

2-D'Alonzo v. 6 non e' stato sempre puntuale ma ha cercato d'incidere anche in avanti e un suo tiro respinto dal portiere avversario era stato respinto in rete , peccato annullato per fuori gioco.

3-Miccoli v. 5 e' stato colpevole di farsi sorprendere sui calci piazzati che hanno determinato la sconfitta della squadra .

4-Squadrone v. 6 non dispiace , non e' stata una gara eccellente ma sufficiente.

5-Martelli v. 5 onestamente doveva fare meglio , ha lasciato imperversare gli avversari su calci piazzati , gravi mancanze .

6-Konda v. 6.5 anima e cuore , poca qualità ma qualcuno che corre serve eccome .

7-Milizia v. 5.5 non riesce mai a convincere , lentissimo nei movimenti , non da nessun apporto agli attaccanti e i suoi tiri in porta dall'inizio di campionato sono davvero difficili da ricordare .

8-Lemou v. 6.5 e' la sua seconda gara in questo campionato , non ha demeritato , ha doti interessanti , molto giovane ma e' un attaccante di ruolo e può essere molto utile .

9-Ibra v. 8 davvero funambolico , a volte e' straripante , il suo primo gol e' stato di pregiata fattura , il secondo di rapina . Il suo marcatore lo sta ancora cercando , se lo sognerà stanotte .

10-Dragani v. 6.5 e' un riferimento per la squadra , ha bisogno di incontristi e corridori che lo coadiuvino , Milizia non mi sembra una spalla eccellente anzi .

11-Ligocki v. 6 un buon rientro considerando che manca per infortunio da inizio campionato , naturalmente serve l'opportuno rodaggio ma e' sulla buona strada .

Allenatore Savini v., 5.5 la squadra schierata all'inizio della gara non ha demeritato , ma i cambi hanno stravolto l'assetto tattico , resistenza fisica dei calciatori desta qualche perplessità .

Amerigo Gizzi