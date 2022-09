UNA VITTORIA SOFFERTISSIMA E PERCIO' BELLISSIMA

La prima gara d'Eccellenza fra le mura amiche era un appuntamento davvero importante e i gialloverdi l'hanno disputata con tanto agonismo positivo e tanta dedizione ed alla fine e' stata premiata .

I tre punti sono il massimo che si poteva sperare e l'obiettivo é stato raggiunto pur se con tanta sofferenza ed un pizzico di fortuna ma sappiamo benissimo che le gare si vincono anche così , la gara e' finita col punteggio di uno a zero ma sia da una parte che dall'altra ci sono stati tanti episodi che per un nonnulla non sono sfociati in reti . La gara e' stata combattuta fin dall'inizio e l'Ortona si e' subito riversata nella metà campo avversaria dimostrando che voleva far suo il punteggio pieno .

La Torrese non é stata a guardare e subito ha dato l'impressione di essere una signora squadra , solida in tutti i reparti e con una fisicità adeguata . L'Ortona però ha cercato il gol con più insistenza e al 25' p.t. si procurava un calcio di rigore con l'espertissimo Di Donato atterrato in piena area di rigore , l'arbitro senza nessuna esitazione ha fischiato il penalty , Ibra si presentava sul dischetto ma purtroppo il portiere avversario intuiva e mandava la palla in corner che veniva battuto da Dragani che pennellava un bel cross sul quale Lieti si avventava come una furia e insaccava alla sinistra dell'incolpevole portiere . L'Ortona ha cercato il raddoppio prima con Dragani al 28' p.t. e poi con Di Donato ma il portiere Montese non si é fatto sorprendere . La prima metà della gara é stata sostanzialmente appannaggio dei padroni di casa che meritatamente la concludevano in vantaggio .

Il secondo tempo però ha mostrato subito che la Torrese non ci stava e infatti la vedeva costantemente proiettata in avanti e solo la bravura del nostro portiere gli ha negato il gol . I primi 25' del s.t. sono stati davvero difficili per i gialloverdi ma fortunatamente in un travolgente contropiede il funambolico Dragani costringe il difensore torrese a usare le maniere forti per fermarlo e per doppia ammonizione viene espulso , da questo momento la gara si e' riequilibrata ed anche l'Ortona e' tornata a giocare e rendersi pericolosa . Comunque nonostante la Torrese fosse in dieci non e' stata mai doma ed ha continuato a giocare alla ricerca del pareggio e proprio allo scadere c'é andata vicinissima ma una prodigiosa parata dell'estremo difensore gialloverde glie l'ha negata .

Dalla gara odierna la maggiore soddisfazione viene dalla conquista dei tre punti e questo non e' poco ma e' emerso anche che forse c'e' bisogno di qualche nuovo innesto per completare l'organico e magare avere qualche freccia in piu' in quello che si preannuncia un campionato davvero di alto livello .

Formazione dell'Ortona :

1-Pelusi v. 8 gara senza sbavature , e' stato un baluardo , molti meriti per la vittoria della squadra .

2-D'Alonzo v. 5,5 e' apparso a volte un po' spaesato , non ha dato sicurezza , sembra ancora fuori condizione .

3-Lieti v. 7 non ha avuto vita facile , gli attaccanti avversari erano molto forti e a volte e' andato in sofferenza ma ha avuto il grande merito di segnare la rete della vittoria .

4-Passeri v. 6 da il proprio contributo ma nella posizione che occupa come centrocampista davanti alla difesa mostra dei limiti dovuti ,secondo il mio parere , alla non perfetta visione di gioco . Questa posizione e' delicata ed occorrerebbe grande tecnica oltre che dinamicità e quest'ultima attitudine non gli fa difetto .

5-Martelli v. 6 giornata complicata per tutta la difesa , non sempre puntuale ma con l'esperienza ha limitato i danni .

6-Grossi v. 6 e' parso un po' compassato , non accompagna mai l'azione in uscita e si limita molto .

7-Milizia v. 7 ha tenuto il campo molto bene , e' un centrocampista con qualità ed esperienza , da solidità e consistenza al reparto .

8-Di Donato v. 6,5 e' un giocatore universale e versatile , e' utile dovunque lo s'impieghi , si procura il rigore sbagliato da Ibra , sfiora il gol , ma da lui ci si aspetta sempre l'acuto .

9-Ibra v. 5,5 oggi non e' stato ficcante come al solito anche perche' ha trovato una difesa ben organizzata che gli ha concesso pochi spazi , ha anche il demerito di aver sbagliato il calcio di rigore.

10-Dragani v. 6.5 da lui ci si aspetta sempre un acuto perche' ha classe , ha tentato più volte di far male alla difesa avversaria ma e' parso poco preciso .

11-Palmaricciotti v. 6 non ha mai affondato il colpo e il suo contributo non e' stato significativo , comunque sufficiente .

Allenatore Savini v. 7 ha effettuato i cambi al momento giusto per dare respiro alla squadra nel momento di massima difficoltà .

Una citazione particolare al centrale della Torrese Mboup , una sicurezza per tutta la difesa , si staglia al di sopra della media , ottimo elemento .

AMERIGO GIZZI