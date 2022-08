LA PRIMA USCITA UFFICIALE DELL'ORTONA IN COPPA ITALIA FINISCE CON UNA SCONFITTA

La prima gara ufficiale dell'Ortona Calcio finisce con una sconfitta ma la differenza tra le due squadre non e' affatto rispettata dal punteggio che va al di là dei meriti del Castelnuovo anche se in linea di massima la vittoria se l'è meritata . La squadra gialloverde non e' riuscita ad esprimere il suo reale potenziale in quanto ancora a corto di preparazione e per la mancanza di tutto il reparto offensivo , mancavano infatti i due attaccanti titolari , uno infortunato Likoski e l'altro in ferie Ibra .

Comunque mister Savini ha schierato i tre nuovi acquisti e devo dire che non hanno demeritato ed anzi hanno mostrato le loro abilità anche se è parso evidente che l'inserimento ha bisogno di un po' di tempo per espletare appieno il proprio potenziale.

Il difensore destro D'Alonzo , nuovo acquisto , è già a buon punto ed ha dimostrato sicurezza e esperienza anche se ha ancora bisogno di amalgamarsi con tutto il reparto difensivo , in alcuni frangenti infatti i movimenti non sono parsi ben sincronizzati ma la stoffa c'è , basta aspettare e i frutti si vedranno .

Il centrocampista di vertice basso Passeri nuovo inserimento anche lui e fuori quota si è mosso bene , naturalmente deve migliorare ma come dicevo per il difensore D'Alonzo ha bisogno del tempo necessario per ben raccordarsi nel reparto e per curare adeguatamente le posizioni da assumere nei vari momenti della gara ma è un acquisto valido e può dare il suo positivo apporto.

Il centrocampista Milizia credo sia un buon acquisto per quanto ha fatto vedere nella prima uscita ufficiale , possiede buona tecnica , sa sempre dove trovarsi per valorizzare la sua prestazione ed è tenace a sufficienza . Credo che migliorerà molto man mano che acquisirà la migliore condizione atletica che è essenziale per un centrocampista .

Nel complesso la compagine Ortonese deve naturalmente migliorare e secondo il mio parere deve soprattutto avere un riferimento nella zona nevralgica del campo , serve un calciatore di classe che sappia dettare i tempi , che sappia rallentare o velocizzare il gioco a seconda delle circostanze , insomma un calciatore di carisma e d'affidamento che sappia prendere in mano la squadra specialmente nei momenti topici . Credo che questo compito così delicato e di estrema importanza possa essere adeguatamente svolto da Dragani che ne possiede tutte le caratteristiche anche se rende anche come attaccante aggiunto ma penso che di un Pirlo in campo non si possa fare a meno.

La gara e' stata equilibrata ma uno sbandamento di tutto il reparto difensivo Ortonese ha permesso al Castel Vomano di andare in vantaggio al 31' del primo tempo peraltro con una bella rete che ha trafitto l'incolpevole portiere Pelusi . L'Ortona a questo punto ha cercato subito il pareggio ma è riuscito solo a sfiorarlo per un non nulla in ben tre occasioni . Un primo tempo che ha evidenziato la carenza in attacco della compagine gialloverde ma questo era prevedibile vista l'assenza dei due calciatori di ruolo . Di Donato utilizzato per l'occorrenza come ariete d'attacco ha faticato molto ma è notorio che rende al massimo , specialmente in quella posizione avanzata , solo quando è in ottima condizione atletica perchè è un diesel .

Al 5' del secondo tempo il Castelnuovo riusciva a raddoppiare su rigore . La squadra di Savini pero' non si è persa d'animo e ha macinato gioco fino a pervenire al gol al 35' su rigore battuto da Dragani per atterramento di Di Donato . Dal possibile pareggio sfiorato dall'Ortona allo scadere della gara il Castelnuovo segnava la terza rete , anche in questo caso il reparto difensivo gialloverde si è fatto trovare impreparato . Il risultato finale di 3-1 a favore degli ospiti ci lascia con l'amaro in bocca solo per i tre punti lasciati ma ripeto la prestazione c'è stata nonostante le assenze e l'esordio dei nuovi tre acquisti che hanno bisogno di rodaggio e di conoscenza dei compagni di squadra .

Diamo tempo alla squadra di crescere , aspettiamo che la compagine assimili il passaggio alla categoria superiore , è inevitabile subirne inizialmente il contraccolpo ma questo è assolutamente fisiologico e non deve ingannare , il mister Savini dovra' fare un grande lavoro ma ha gia' dimostrato che è capace di trarre il massimo da ogni singolo calciatore a disposizione , fiduciosi aspettiamo che la compagine cresca di livello e dia le dovute soddisfazione ai dirigenti e a tutto l'ambiente sportivo Ortonese .

Tornero' a fare la mia solita rubrica dove analizzo le singole prestazioni dei calciatori appena inizierà il campionato , ora mi sembra prematuro e soprattutto bisogna dare tempo ai nuovi acquisti d'inserirsi a dovere .

Amerigo Gizzi