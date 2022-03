VITTORIA SOFFERTA MA CHE VALE ORO AI FINI DELLA CLASSIFICA

Una gara importantissima da vincere a tutti i costi , alla fine così e' stato ma quanta sofferenza . Il punteggio di uno a zero i gialloverdi l'hanno strappato solo al 35' del s.t. con il centravanti Ndide che aveva sostituito l'infortunato Di Donato e anche dopo aver rischiato di subire il gol avversario ma alla fine , considerando una serie di infortuni abbattutesi sui padroni di casa la vittoria alla fine appare meritata .

Certamente non e' stata una delle migliori partite disputate dall'Ortona perche' la squadra non e' stata all'altezza specialmente nella zona nevralgica del campo , ossia a centrocampo , il che ha messo in difficolta' la difesa che in ben tre occasioni si e' salvata con un po' di fortuna , e che non rifornito bene gli attaccanti che peraltro non erano nella forma migliore e lo si e' visto in quanto oltre a Di Donato ha subito gli infortuni di Likoski e successivamente anche di Dragani.

La vittoria vale oro in quanto e' servita ad allontanare ancora di piu' il Passocordone dalla squadra Ortonese che ora e' seconda ad un solo punto dalla capolista Fossacesia e a ben sette punti in avanti al Passocordone appunto .

Il campionato ormai e' una lotta a due , Fossacesia e Ortona , in quanto le giornate al termine sono solo sei ed appare alquanto improbabile l'inserimento di qualche altra contendente anche se matematicamente e' ancora possibile .

La prossima gara , almeno sulla carta , appare favorevole alla squadra di Savini che incontra in casa la Val Di Sangro che e' quartultima in classifica mentre la capolista andra' fuori casa ad incontrare il Passocordone che e' di tutt'altro spessore rispetto alla Valdisangro . Comunque potrebbe essere una ghiotta occasione e la volta buona di diventare finalmente capolista.

FormazioneOrtona

1- Pelusi v. 6 qualche sua incertezza poteva costare caro

2- Miccoli v. 6 arcigno come al solito ma un po' in difficolta'

3- Finizio v. 7 lieta sorpresa , non ha avuto sbavature , ha giocato con la calma di un veterano , il migliore in difesa

4- Spinello v. 6 prestazione sufficiente ma nulla di piu'

5- Martelli v. 6 non nella giornata migliore , qualche sbavatura di troppo , si e' sentita la mancanza dello squalificato Lieti.

6-Grossi v. 6 fisicamente si vede che e' deficitario , rientra da un lungo infortunio , deve riprendere confidenza ma sicuramente sara' prezioso per questo fine campionato.

7.Petaccia v. 6 si e' trovato un po' spaesato e non e' riuscito a trovare la posizione migliore per essere utile alla squadra .

8- Di Donato v. 6 solo per stima perche' effettivamente ha combinato poco o nulla , non e' stato incisivo e non e' riuscito mai a mettere in apprensione la difesa avversaria.

9- Scioletti v. 6.5 si batte e si sbatte ma non riesce a tenere a galla il centrocampo specialmente dopo l'infortunio di Likosky , non e' riuscito mai a mettere in condizione gli attaccanti che senza rifornimenti possono fare ben poco.

10- Dragani v 7 merita 2 voti in piu' , la sua prestazione globale e' stata largamente insufficiente ma il suo assist e' stato vincente ed in una gara così importante comunque fa la differenza

11- Likosky sv dopo pochi minuti si e' infortunato , la sua mancanza e' stata sentita eccome , il suo contributo , negli ultimi tempi , e' stato essenziale .

17- Ndide v. 8 merita 3 punti in piu' per aver regalato appunto i tre punti alla squadra ma complessivamente deve assolutamente migliorare , forse e' rimasto l'unico attaccante disponibile , per gli svariati infortuni , quindi dipende molto da lui se la squadra riuscira' a salire di categoria-

Allenatore Savini Nonostante i molti infortuni non si scompone e da tranquillita' alla squadra e come suol dirsi “ di riffa o di raffa ” e' riuscito a vincere anche stavolta -

Amerigo Gizzi