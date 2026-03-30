Meteo, alle porte un nuovo peggioramento

Dopo una breve pausa un nuovo fronte freddo, alimentato da correnti di estrazione artica, darÃ il via ad un peggioramento delle condizioni meteo.

Il maltempo - secondo le previsioni di 3bmeteo - si concentrerÃ prevalentemente sulle regioni centrali adriatiche ed al Sud. DurerÃ fino a giovedÃ¬ con strascichi venerdÃ¬ e con accumuli complessivi significativi sull'Abruzzo, la Basilicata e la Sicilia e sulla Calabria ionica, la zona piÃ¹ esposta a causa del vortice che si approfondirÃ sullo Ionio.

Attesi venti forti e una nuova diminuzione delle temperature che ci riporterÃ sotto media con nevicate attese sui monti abruzzesi, anche a quote intorno agli 800-1.000 metri, e piogge intense.