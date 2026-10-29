A Gabriele D'Egidio la direzione del Dipartimento Materno Infantile della Asl

Per il Dipartimento Materno Infantile della Asl Lanciano Vasto Chieti si cambia. Alla guida arriva Gabriele D’Egidio, Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’ di Vasto, dopo il pensionamento di Francesco Chiarelli. E’ stato indicato con disposizione del Direttore generale Mauro Palmieri, che ha scelto, per la prima volta nella storia della Asl, un professionista di estrazione ospedaliera e non universitaria.

“E’ stata individuata la persona che meglio può interpretare e trovare risposte alle necessità aziendali - sottolinea Palmieri - che richiedono spiccata operatività e flessibilità organizzativa. La salute materno-infantile comporta servizi di varia natura, dalla prevenzione, nelle diverse stagioni della vita, alla presa in carico per patologie anche gravi, e coinvolge l’ospedale come i servizi territoriali, ai quali va dato nuovo impulso.

Ho chiesto a D’Egidio di governare il Dipartimento avendo cura delle persone e dei professionisti, e le prime risposte stanno già arrivando. Solo per fare un esempio: per compensare la carenza di ginecologi alla Casa di Comunità di Guardiagrele, determinata dalla indisponibilità degli specialisti in convenzione a coprire le ore messe a bando, ha trovato la soluzione, e a partire da novembre il servizio sarà assicurato da un medico ospedaliero con cadenza quindicinale. E' a inizio mandato, ma la traiettoria è senz'altro quella giusta”.