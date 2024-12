Rotary Club Ortona soddisfatto per la riuscita del concerto con la finalitÃ  di service

Comunicato del Rotary Club Ortona:

Ieri sera siamo stati in grado di creare davvero un’atmosfera magica: davanti ad una sala gremita ed un pubblico attento, il Coro dell’Accademia di Pescara e il Gruppo Strumentale Acanto, in collaborazione con il Rotary Club Ortona, hanno dato vita ad un concerto strepitoso con la finalità di service dedicata alla costruzione di un sistema di tubature in grado di portare acqua potabile nel reparto pediatrico di un ospedale di Freetown, in Sierra Leone.



L’evento è riuscitissimo, e per la portata della raccolta fondi, ma anche per le emozioni che la musica ha saputo suscitare, confermandosi quindi veicolo imbattibile di messaggi positivi che possono travalicare i confini geografici, culturali e linguistici.

La Musica unisce, il Rotary lavora incessantemente per aiutare gli altri: un connubio perfetto.

Il Rotary opera sul territorio…e oltre!!!