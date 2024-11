Rotary Club Ortona, l'importanza di affidarsi alla scienza

Interessantissimo il convegno che si è tenuto sabato alla Sala Eden sul tema delle vaccinazioni.

Brillanti relatori hanno spiegato l’origine dei vaccini, la loro sicurezza e l’ innegabile utilità per la salute pubblica, anche in termini di eradicazione di malattie ritenute mortali.

Particolare attenzione è stata dedicata ovviamente alla Poliomielite, contro la quale il Rotary lotta strenuamente ormai da anni, e di come si sia progressivamente ridotto il numero dei contagi in Paesi che hanno potuto proclamarsi “Polio Free”.

Un’occasione di confronto, scaturito anche da uno stimolante dibattito post relazioni, per capire con cognizione di causa quanto importante sia affidarsi alla Scienza e a quanti la rappresentano degnamente.