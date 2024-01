Si svolgerà il prossimo 3 febbraio a partire dalle 9.30 a Lanciano, presso il Palazzo degli Studi, il forum distrettuale del Rotary dal tema “TRA IDENTITÀ E DIFFERENZE: LE VIE DELL’INCLUSIONE”, organizzato dai Rotary club di Costa dei Trabocchi, Ortona, Atessa e Vasto, al quale parteciperanno i Rotary del distretto 2090 alla presenza del Governatore, Gesualdo Angelico, e ci si confronterà in merito alle iniziative proposte proprio per favorire l’inclusione e accogliere la diversità come arricchimento e non come barriera.



I lavori si svolgeranno nel corso della mattinata e proseguiranno nel pomeriggio. Un modo significativo per sensibilizzare ancora la promozione dell’inclusione a livello territoriale, e confrontarsi sulle vie più feconde per accogliere nuova linfa vitale, sia a livello sociale che economico.