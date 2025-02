COMUNICATO STAMPA

Siete pronti per un'immersione nel mondo incantato del teatro e del cinema? Il Club Tosti e l'Istituto Nazionale Tostiano vi invitiamo a un evento speciale: la presentazione del libro "Come Chaplin ricreò la Duse”, del Prof. Marcello Gallucci (Accademia di Belle Arti di Roma), un'opera che svela il legame profondo tra due giganti dell'arte: Charlie Chaplin ed Eleonora Duse. Con l'autore dialoga la Presidentessa del Club Tosti, prof.ssa Barbara Verì , in un viaggio alla scoperta del genio di Chaplin sotto una nuova luce, per celebrare l'eredità di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, anche attraverso la musica grazie alla musicologa Diana de Francesco, al soprano di fama internazionale Chiara Tarquini e al maestro Roberto Rupo.

Sabato 22 febbraio alle ore 18.00 presso Il Ridotto del Teatro Tosti: ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Vi aspettiamo, come sempre, numerosi.