Sabato 28 settembre 2024 alle 18,30 , presso la Sala Eden di Ortona , a cura dell'associazione “L'incontro” e con il patrocinio del Comune di Ortona ci sarà la presentazione del romanzo dal titolo “ L'eclissi essenziale “ dell'autore ortonese Angelo di Salvatore.



Interverrà nella presentazione dell'opera la scrittrice e grafologa Monica FERRI, oltre alla docente ortonese Vittoria CAMBONI la quale si esibirà nella lettura di brani e in alcuni canti.



Per la parte musicale interverranno Gioia Granata al pianoforte, Giacomo Gianfreda alle percussioni e Andrea Bartoletti alla chitarra.



Il romanzo è un viaggio epico della durata di otto giorni che, come scrive il filosofo Giuseppe Fidelibus, trascorrono attraverso un vero campionario delle diversità umane movimentato da avvincente sete d'identità.

Pur nell'ambientazione fino alle terre e ai mari più lontani, non mancano spunti di riferimento alla nostra terra (D'Annunzio – Tosti – luoghi ortonesi).



Sorprendente poi è il riferimento a un affresco da pochi anni rinvenuto sotto uno strato di calce all'interno dell'Oratorio di Santa Maria della Croce in Pietranico (PE). Singolare rappresentazione di un individuo d'impronta e abbigliamento saraceno, il quale dedica alla chiesa abruzzese l'affresco rappresentante la Madonna con il Bambino. Personaggio dal nome Ascanio Deio rimasto del tutto misterioso nei secoli fino a quando lo scrittore Angelo di Salvatore lo ha reso uno dei protagonisti della odissea descritta nelle pagine del suo ultimo romanzo che domani verrà presentato a Ortona .

Angelo Di Salvatore, nato a Ortona, si è trasferito a Roma per gli studi universitari, dove si è laureato in giurisprudenza presso La Sapienza. Ha sempre esercitato la professione di avvocato e dal 2000 è Giudice Onorario presso il Tribunale di Pescara.

Dopo aver svolto brevi attività giornalistiche in ambito regionale, nel 1990 ha pubblicato una prima raccolta di proprie poesie e testi giovanili dal titolo I Padroni del Cane, con prefazione di Ermanno Circeo.

Ha poi pubblicato altri scritti (narrativa e teatro). Diverse sue opere di poesia e narrativa sono contenute in raccolte antologiche. Ha ricevuto numerosi premi letterari nazionali e internazionali, sia per la poesia che per la narrativa e il teatro. E' anche autore di una favola, premiata e inserita in una raccolta di testi per bambini.

E' di prossima pubblicazione un'antologia di sue opere scelte.

c.s.