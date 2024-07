Il Comune di San Vito Chietino comunica:

Dopo la vittoria nella quarta edizione del Premio "Vito Moretti", ritroviamo con piacere Danila Di Croce e il suo "Ciò che vedo è la luce".

Appuntamento per domani sera, alle 21:30, al Teatro "Due pini".

Dialogherà con la poetessa la Prof.ssa Marilena Cericola.

Ovviamente per "Libri al colle".

Non mancate.