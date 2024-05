Il Lions Club di Ortona - Distretto 108 A annuncia l’organizzazione della 6^ edizione del Concorso Musicale Nazionale Lions “Ortona, Città d’Arte”, con il patrocinio e la collaborazione diretta del Comune di Ortona, dell’istituto tostiano, dell’Università degli studi G. d’Annunzio di Chieti Pescara ed il suo prestigioso coro “UdA in Canto”. Il concorso si terrà dal 30 maggio al 02 giugno 2024 presso il teatro comunale F. P. Tosti di Ortona a partire dalle ore 09.00 del 30 maggio con la presenza del commissario Braga e la presidente del Lions Club di Ortona Katiuscia Menna.

Il Maestro Mauro D’Alfonso ricorda come il concorso sia articolato in due sezioni: “Musica a Scuola” e “Esecuzione Musicale”. Ogni sezione è suddivisa in sottosezioni, categorie e specialità strumentali. Il lions club di Ortona ribadisce come l'obiettivo del concorso sia quello di premiare l’eccellenza artistica tra i giovani studenti e interpreti musicali, italiani o stranieri residenti in Italia, e promuovere la conoscenza delle personalità artistiche ed intellettuali legate a Ortona.

La presidente del Lions Club di Ortona Katiuscia Menna ricorda con orgoglio che la città ospitante vanta una ricca tradizione culturale e artistica, rappresentata da figure illustri come Francesco Paolo Tosti, celebre compositore della romanza da salotto otto-novecentesca, e Guido Albanese, maestro della canzone abruzzese d’autore. I poeti Luigi e Alessandro Dommarco hanno conferito dignità letteraria al dialetto ortonese, mentre i pittori Michele e Tommaso Cascella sono noti come "poeti del colore". Tommaso Colonnello, apprezzato artista nelle Americhe e in India, ha contribuito a diffondere l'arte ortonese nel mondo. Giovanni Nenna, compositore, stimato didatta e raffinato interprete pianistico, ha lasciato un segno indelebile nella musica. Beniamino De Ritis, giornalista e scrittore, ha trovato successo negli USA, portando con sé l'orgoglio delle sue radici ortonesi. Infine, Francesco Sanvitale, musicologo esperto di F.P. Tosti, è cofondatore dell’Istituto Nazionale Tostiano di Ortona insieme a Tommaso Caraceni, presidente dello stesso istituto, contribuendo in modo significativo alla valorizzazione del patrimonio musicale locale. Ed in questa fucina culturale il Lions Club di Ortona ha il piacere di realizzare questo evento che vede coinvolti più di un migliaio di ragazzi, provenienti da tutta Italia, che si esibiranno dal 30 magio al 02 giugno.