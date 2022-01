AMMINISTRATIVE ABRUZZO 2022- La Deputata Daniela Torto annuncia la formazione di un attivo e giovane gruppo di cittadini M5S ad Ortona a mare

⭐⭐⭐⭐⭐AMMINISTRATIVE ABRUZZO 2022

La Deputata abruzzese Daniela Torto annuncia ad Ortona la buona notizia della formazione di un attivo e giovane gruppo di cittadini aderenti al M5S che sta collaborando con forze civiche e politiche di centrosinistra per presentare un progetto unitario per la propria città.

A guidare questo gruppo è Danilo Giurastante di cui il Movimento 5 stelle abruzzese ha saputo apprezzare sempre la costante partecipazione e il rinnovato impegno.

La Deputata Daniela Torto è convinta che la politica ha bisogno di giovani e di nuova linfa per costruire un futuro migliore e che si è pronti ad abbracciare il cambiamento per ottenere risultati a vantaggio di tutti i cittadini.

È certa che la passione e la determinazione nel cambiare le cose saranno linfa vitale per la cittadina di Ortona.

Aggiunge che sarà sempre a disposizione di chi con buon senso decide di scendere in campo assieme al Movimento 5 Stelle e di essere certa che in molti, eletti e sostenitori, daranno il loro importante contributo per cambiare in meglio la città e la vita di tutti gli ortonesi.

Avanti con coraggio...

Di seguito il link della pagina Facebook del gruppo

"Attivisti M5S Ortona" :

https://www.facebook.com/M5SOrtona/