CINQUE EX LAVORATORI CO.CO.CO SBANCANO IL COMUNE DI ORTONA

L’INTRIGO ORTONESE. LE VERITÀ NASCOSTE DI UN COMUNE CHE PERDE SEMPRE.

La notizia è chiara ma nessuno ha voglia di occuparsene.

Una coltre di silenzio su una ingloriosa storia: Cinque ex lavoratori Co.co.co. hanno fatto causa al Comune. Impiegati con continuità dal 2002, sono stati licenziati tra il 2018 e il 2019. Essi hanno attraversato 3 amministrazioni e sempre con contratti di Collaborazione.

Un arco di tempo che ha permesso loro di porre la questione al

Giudice. Una sentenza già c’è e condanna il Comune a pagare una cifra di svariate decine di migliaia di euro.

Ora le vertenze in atto sono complessivamente 5 e il Comune si esporrà a pagare una somma astronomica, prevedibilmente di almeno mezzo milione di euro.

Colpa di chi? Non certo di chi cerca lavoro e viene assunto.

Io contesto il metodo delle assunzioni, i disinvolti e odiosi atteggiamenti di chi non ha controllato creando ingenti danni.

Ora chi pagherà? Questo è il capitolo che interessa i cittadini perché sono loro a pagare gli errori di Palazzo.

La legge permette di fare assunzioni mirate e definite nel tempo, con incarichi di fiducia, ma non per 16 anni di fila.

Allora l’amministrazione è tenuta a decidere: o ci sono le assunzioni con concorsi, altrimenti, quando licenzia, rischia di pagare una somma ingente tra risarcimento, contributi e differenze retributive.

Questa storia è venuta a galla dopo una mia INTERROGAZIONE. Ora chiederò l’intervento dei REVISORI DEI CONTI in modo che accertino i fatti, indicando le responsabilità. Ad onor del vero la sentenza è stata appellata, ma l’esito è scontato.



Ricordo ai lettori, infine, che lo scorso anno ho contestato l’insistenza del sindaco per l’assunzione di una impiegata del suo staff personale a dirigente. Di fronte alla mia opposizione, Castiglione infastidito ha promosso una consulenza pagata dal Comune ad un insigne professore giuslavorista, che, come previsto, ha risposto con un NO: non è possibile stabilizzare come dirigente una impiegata assunta nello staff del sindaco, occorre un concorso e non il beneplacito del politico di turno.

Sarebbe ora interessante sapere da Castiglione e dai suoi assessori, Di Bartolomeo e Canosa, con quali soldi pagheranno le vertenze.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

#Ortona #Lavoro #CoCoCo #Vertenza #Silenzi #Debiti