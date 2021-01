IL SINDACO ELARGISCE ELEMOSINA A PESCA ED AGRICOLTURA E A LORO NON RESTA CHE RIVOLGERSI A -SANT'ANTONIO ABATE

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

SANT’ANTONIO ABATE, AGLI AGRICOLTORI PENSACI TU.

Oggi è la festa in onore di Sant’Antonio Abate, la sua figura è legata agli agricoltori, alla protezione degli animali domestici e del bestiame. A lui nelle nostre zone sono dedicate musiche, storie e rappresentazioni dove è chiamato in favore degli agricoltori, dei loro raccolti e degli animali per scacciare il demonio tentatore.

Dato al Santo quello che è del Santo, ad Ortona l’amministrazione Castiglione ha dedicato a due settori trainanti, quali AGRICOLTURA e PESCA, in tutto 8 mila 800 euro. Sì, avete letto bene, una somma esigua.

Malgrado le critiche dell’opposizione, per lo “Sport e Tempo Libero” (che comprende anche le feste e gli spettacoli voluti dall’assessore Canosa) sono previsti 613 mila euro, che per il 2022 diventeranno 884 mila euro.

A questo punto ad agricoltori e pescatori potrebbe essere più redditizio dedicarsi al tempo libero, almeno ad Ortona.

Per questo oggi è meglio venerare Sant’Antonio Abate che almeno un aiuto ai suoi agricoltori da lassù può sempre darlo per migliorare le loro condizioni di lavoro e di vita.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

