IL SINDACO CASTIGLIONE PORTA LA BEFANA AI SUOI CITTADINI

LA BEFANA DI CASTIGLIONE AI CITTADINI DI ORTONA

Il 29 dicembre Castiglione ricordava in pompa magna che ORTONA È IL PRIMO TRA I “COMUNI RICICLONI”, ossia i cittadini fanno attenzione a dividere i rifiuti e quindi con scrupolo diversificano la spazzatura. Fin qui merito dei cittadini di Ortona.

I Comuni che hanno persone così brave come quelle di Ortona hanno ridotto le tariffe minimo del 15%. In un anno sarebbe un bel risparmio per tutte le famiglie e imprese ortonesi. Invece ad Ortona accade il contrario.

In Bilancio il sindaco Castiglione e l’assessore Di Bartolomeo INVECE DI DIMINUIRE LE TARIFFE HANNO AUMENTATO I COSTI DELLA RACCOLTA DELLA SPAZZATURA addirittura di 40 mila euro a carico dei cittadini.

Siccome i cittadini vanno rispettati perché pagano e fanno sacrifici, torno a chiedere al sindaco e alla sua giunta chiarezza sui costi di Ecolan perché finora non ho ottenuto risposta. Nel Bilancio la giunta Castiglione quantifica il costo per l’igiene ambientale in 3 milioni e 700 mila euro l’anno. Il sindaco e l’assessore devono chiarire voce per voce cosa fa Ecolan e quanto costano uno ad uno i servizi. Questo impone la legge, in modo che il cittadino capisca se il servizio viene svolto bene e se i costi sono congrui.

La risposta ricevuta è stata che tutto è “NEL CALDERONE”. Questa è la bella BEFANA che il sindaco ha regalato ai cittadini. Un ingiustificato aumento dei costi invece di una diminuzione, tacendo pure per quali servizi.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

