TRASPARENZA E LEGALITA' NON SONO OPZIONE MA PRINCIPI FONDAMENTALI DI UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

ORTONA, I CONTI CHE NON TORNANO E I SILENZI DI SINDACO E ASSESSORI

Tra le molte crisi che Ortona vive, da quella economica e sanitaria, a quella occupazionale e commerciale, c’è n’è una che ritengo grave: LA MANCANZA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. È una crisi profonda di valori, di impegno verso la legalità, di mancata chiarezza. Da anni denuncio la grave carenza di rendiconti di spese, di gestione dei beni comunali, di come vengono assegnati i lavori, di chi e come viene assunto e fa carriera negli uffici. Di bandi e assegnazioni non documentate a scapito del Comune. Di spese pesanti che pesano sui debiti.

Da parte del sindaco Castiglione e dei suoi assessori arrivano risposte rabbiose, polemiche improvvisate, insolenti. Nel vano tentativo di trascinarmi in polemica in modo da occultare i fatti. Così ancora oggi torno a chiedere, - per l’approfondimento allego l’INTERROGAZIONE -, chiarimenti su COME IL COMUNE USA IL DENARO PUBBLICO PER LE MANIFESTAZIONI.

Da tempo sollecito sindaco e giunta alla trasparenza dei conti. Niente risposte e nessun cambio di rotta. Annoto che oggi dopo due anni di mie documentate sollecitazioni e denunce anche una parte di opposizione inizia a rilevare le cose che non vanno. Un passo in avanti.

Ortona però se vuole tornare a crescere ha bisogno di un salto, di una classe politica nuova, che tagli con il passato e con i ricchi vitalizi. Servono amministratori attenti, consapevoli e trasparenti.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

