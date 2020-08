YOKOHAMA- COLPO DURISSIMO PER MAESTRANZE ED ECONOMIA ORTONESE- INTERVENIRE

UN CONSIGLIO COMUNALE URGENTE PER PRENDERE DECISIONI SU YOKOHAMA E ALTRE CRISI

Domani, Martedì 18 agosto, si terrà il Consiglio comunale urgente, chiesto il 29 luglio u.s. dai Consiglieri di opposizione per affrontare il delicato e difficile problema della chiusura dello stabilimento Yokohama. Un colpo per 84 famiglie e per l’economia Ortonese.

Ho incontrato i lavoratori ed è evidente quanto sia difficile la trattativa, di quanto sia dolorosa e amara la loro situazione. In ognuno con cui ho parlato ho avvertito più di un timore, la perdita del lavoro è infatti solo una delle “perdite” perché poi ci sono le tante difficoltà personali, come la solitudine, la caduta di fiducia, la rabbia, la perdita di un ruolo sociale e della stessa persona. Ho fatto delle proposte che illustrerò martedì in Aula.

Alcuni mi hanno chiesto il perché di un Consiglio Urgente. Ho risposto perché la città deve esprimersi in modo corale perché dare forza alle istituzioni ha un valore di impegno civile e legale. Portare il tema in Comune significa renderlo della città tutta e non più del singolo. Significa far sentire alla controparte che Ortona può anche opporsi alla chiusura, al trasferimento di macchinari, cosa che il singolo non può fare.

Ora l’autunno è in arrivo la crisi sarà più dura. Vedremo domani quali scelte prevarranno.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA

#Ortona #ConsiglioComunale #Crisi #Yokohama