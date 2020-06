" E CHI SE NE FREGA " E' STATA LA RISPOSTA DELLA MAGGIORANZA AL DISAGIO ECONOMICO PALESATO DALLA SCHIAZZA

UN SINDACO CON I SUOI CONSIGLIERI “SCUDIERI” CHE FANNO AVANSPETTACOLO.

Siamo a Giugno, il sindaco con assessori e maggioranza non sono riusciti né a ridare un minimo di decenza alle SPIAGGE LIBERE, né tantomeno alle aree balneari che versano in uno stato pietoso di ABBANDONO. Altro che turismo. Sono tre anni buttati al vento per un sindaco e una giunta incapace che hanno avuto anche la faccia tosta di aumentarsi i loro stipendi. Ma questo è ormai il minimo.

Ciò che è accaduto nell’ultimo Consiglio comunale supera il limite per arroganza, presunzione e goliardia. La scena è ormai nota ed immortalata nello streaming del Consiglio Comunale: la consigliera di opposizione Simonetta Schiazza nel prendere la parola racconta che lei, al pari di molti altri cittadini in ristrettezze economiche, non potrà permettersi di affittare un ombrellone. La consigliera Schiazza con GRANDE SENSO CIVICO dà voce alle difficoltà di molte famiglie che come lei per motivi economici dovranno fare scelte e rinunce. La risposta del capogruppo di maggioranza - sempre in prima linea in episodi che per avanspettacolo politico compiacciono e divertono il sindaco - è stata un insolente e pacchiano: “E CHI SE NE FREGA!”. Quel tono e quell’espressione rappresentano uno sberleffo ai tanti cittadini Ortonesi che già fanno i conti con la crisi e la disoccupazione.

Trasformare una seduta consigliare, per giunta dedicata al Piano Regolatore - strumento urbanistico delicatissimo che nelle mani del sindaco è diventato un colabrodo di norme e incertezze - in una scena da avanspettacolo con il Sindaco che rimane in sornione silenzio è davvero troppo.

Impossibile fare anche altri discorsi che abbiano un minimo di rispetto istituzionale, perché, cosa si può rispondere al consigliere di maggioranza Roberto Bellomo che si autoqualifica durante il dibattito come “DIPENDENTE della Compagnia dell’Alba” (società gestrice del Teatro) e non come Consigliere, che per ignoranza delle regole o peggio per malcelata strafottenza invita chi vuole tra i cittadini di Ortona controllare il bilancio del Teatro Tosti - bilancio le cui negligenze e sviste sono da raccapriccio - che può mettersi d’accordo con lui e con i suoi colleghi gestori, che saranno poi loro a illustrare i conti. Sì certo, se il teatro fosse casa loro, potrebbe essere, ma i bilanci di strutture pubbliche vanno depositati in Comune e pubblicati dal momento che il teatro ad Ortona vive con i soldi pagati dai cittadini e non dal “DIPENDENTE” Roberto Bellomo che da quei introiti pubblici trova una sua soddisfazione di lavoro ed economica.

Che aggiungere ancora al fatto che Castiglione, i suoi assessori e consiglieri non ancora attuano il “FONDO di SOLIDARIETÀ” per FAMIGLIE e IMPRESE che il sottoscritto unitamente ai consiglieri Simonetta Schiazza e Angelo di Nardo abbiamo indicato ad Aprile con cifre e fondi per 200 mila euro, da aumentare con altri fondi nazionali e regionali, per dare un aiuto concreto a quanti avranno una stringente necessità.

Castiglione fa finta che non accadrà nulla, attua la sua politichetta del rinvio, delle mancette già pre elettorali, confida che nessuno controlli gli atti che firma. Su questo si illude e vedremo le conseguenze.

Ad esempio, l’ultima trovata quella di allungare le rate di mutui sul groppone dei cittadini che ora dovranno pagare per interessi una spesa aggiuntiva di oltre 110 mila euro di interessi in più e fino al 2043 perché il sindaco e i suoi assessori alla chetichella hanno deciso di poter disporre 950 mila euro di denaro contante, SENZA DIRE PER QUALE DESTINAZIONE E PER FARE COSA. Non si illuda, l’autunno è vicino e con esso le molteplici incertezze di una situazione che lui ha ampiamente e colpevolmente sottovalutato. Semmai il sindaco riuscirà a comprendere che c’è una legge, una regola chiara quanto dura, chiamata Hybris: varcare il limite, la misura delle cose non è affatto saggio.

