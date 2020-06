MA I FURBETTI AD ORTONA PENSANO DAVVERO DI FARLA FRANCA ?

DEBITI E ARROGANZE. MA I FURBETTI AD ORTONA PENSANO DI FARLA FRANCA.

Crescono per decisione del sindaco gli interessi passivi su mutui e debiti. TOCCHERÀ A DUE GENERAZIONI DI ORTONESI FINIRE A PAGARE IL TUTTO. Già perché Castiglione e la sua giunta, tenendo tutto ben nascosto alla Città, hanno deciso di RINEGOZIARE I MUTUI accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti. Questa mossa mette sul groppone dei cittadini altri interessi passivi per oltre 110 mila euro e spalma il pagamento dei mutui fino al 2043.

I 950 mila euro ottenuti dall’allungamento delle rate, sono pronta cassa e “SENZA VINCOLO DI DESIGNAZIONE”, ossia possono essere utilizzati a loro piena discrezione e finalità. Il sindaco, invece, avrebbe dovuto dire il motivo per cui si accumulano altri 110 mila euro di interessi passivi PER FARE e REALIZZARE COSA?

La stanza del sindaco Castiglione con i suoi fedelissimi è sempre più avvolta da misteri istituzionali e contabili. Se fossero soldi e debiti loro, allora si potrebbe dire, fatti loro, questioni private. Sono invece denari e debiti di Ortona: i MUTUI RINEGOZIATI con questa delibera di Giunta sono 18 milioni su 21 totali, mentre gli INTERESSI e DEBITI RICADRANNO SUI NOSTRI FIGLI E NIPOTI.

Tutto questo mentre la crisi economica che è alle porte metterà in ginocchio una buona parte di famiglie e imprese. Sindaco e assessori che si sono dileguati, continuano a disinteressarsi dei seri problemi della città.

Da inizio emergenza, ossia da marzo non c’è una decisione vera e concreta. Siamo a giugno, al terzo anno di Castiglione e non c’è nulla - tranne feste e conti da chiarire - in città tutto è peggiorato: i debiti, l’occupazione, il porto, l’agricoltura, lo stato delle famiglie, le scuole - a cui sono stati sottratti decine di migliaia di euro - le opere pubbliche.

La città è paralizzata da incompetenza, approssimazioni, calcoli politici personali. Il sindaco pensa di essere tornato già in campagna elettorale promuovendo sue iniziative, rinsaldando amicizie con mance e mancette.

Castiglione sbaglia a non richiamare se stesso e i suoi assessori al RISPETTO DELLE REGOLE, grandi e piccole che siano. Se insistono, allora sono davvero in errore. Vedremo se ad Ortona i furbetti, in qualsiasi ruolo, pensano di farla sempre franca.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA CS

#Ortona #MutuiRinegoziati #InteressiDebitiSuFigliENipoti #950milaeuroSenzaVincoloDiDestinazione