| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

UNITO AL CORO DI RICHIESTE A SOSTEGNO DI VILLA CALDARI

Ho raccolto numerose sollecitazioni da parte dei residenti di Villa Caldari che chiedono attenzione per il loro stato di difficoltà. Si tratta di una richiesta giusta, necessaria per il rilancio di una comunità che in queste settimane ha sofferto lutti e privazioni. Mi unisco alle loro indicazioni, facendole mie promuovendo questa iniziativa che mi auguro vada a buon fine.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA CS

#Ortona #VillaCaldari #PresidenteMarsilio