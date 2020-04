ORTONA, CALDARI E L’OSPEDALE: LA CITTÀ SPROFONDA NELL’EMERGENZA COVID 19

A Villa Caldari in queste ore inizia la raccolta dei tamponi per verificare la positività o meno dei residenti. Siamo a 45 giorni dalla scomparsa del concittadino sig. Maurizio Mascitti, deceduto per Coronavirus e la storia della Contrada popolosa, laboriosa e industrializzata della città è diventata una vicenda che non riesce a concludersi.

Eppure strade per non finire in questo vicolo cieco c’erano. Ma non sono state prese. Il sindaco con i suoi assessori malgrado l’emergenza sanitaria e quella economica che ha colpito Ortona non ha voluto convocare il Consiglio comunale per intervenire su questioni delicatissime come Caldari, Ospedale e crisi economica.

Queste settimane sono state caratterizzate da decisioni contrastanti e approssimazioni. Sindaco e assessori si ostinano a non aprire in Comune un confronto sui problemi e sullo stato sociale attuale.

Sul piano economico, ad esempio, come possono il sindaco e i suoi assessori pensare che i cittadini di Ortona per questo anno saranno obbligati a pagare 12 milioni di tasse comunali più altre 300mila euro di arretrati Tari e Tasi; come potranno i cittadini sopportare questa fiscalità?

Il Bilancio voluto dal sindaco Castiglione e, in primis dagli assessori Marcello di Bartolomeo e Cristiana Canosa, è un disastro di cifre e imposizioni.

Avevo fatto proposte di tagli e riduzioni di spese per dare sostegno a famiglie e imprese che non sono state prese in considerazione. Ma davvero sindaco e assessori pensano di governare la Città mettendosi d’accordo con i suggerimenti di vecchi e nuovi personaggi politici?

Le decisioni, lo ribadisco, si prendono in Consiglio comunale perché in Aula si formano i documenti e gli impegni, per rispetto dei cittadini che devono essere informati su ciò che viene discusso e messo a verbale.

Il sindaco ancora crede di risolvere i problemi con i comunicati del Comune, bacheca di informazione pubblica, dove da tre anni con uno strapotere mai visto esclude sistematicamente le proposte dell’opposizione.

PEPPINO POLIDORI CONSIGLIERE COMUNALE ORTONA CS



#Ortona #Caldari #Covid19 #ConsiglioComunale #Proposte #Opposizione #SilenzioDelSindaco