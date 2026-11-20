Una conferenza stampa congiunta per analizzare il voto e per delineare i prossimi passi della coalizione delle forze progressiste e riformiste proprio nel giorno della proclamazione alla Camera dei Deputati di Luciano D’Amico. Un’elezione che, secondo i presenti, si traduce in un segnale forte e chiaro alla destra non in grado di offrire risposte efficaci alla crisi che l'Abruzzo e il Paese stanno affrontando.

Luciano D’Amico ha fatto da apripista a una serie di interventi. Tutti presenti dal Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle passando per Alleanza Verdi Sinistra, Casa Riformista, Più Europa, Avanti, Più Uno. Assenti, ma solo per motivi organizzativi ci tengono a precisare, i rappresentanti di Progetto Civico e Rifondazione Comunista, che hanno comunque inviato un messaggio di sostegno e partecipazione.

“La cultura riformista e progressista ha sempre creduto nella forza delle comunità e nella responsabilità condivisa – sostiene D’Amico - per questo considero decisiva l'intelligenza collettiva che nasce dalla condivisione delle urgenze, dall'individuazione comune delle priorità e dalla costruzione partecipata delle soluzioni. Non abbiamo bisogno di nessun “capitano” – incalza - a tracciare la strada è la comune volontà di risolvere i problemi reali delle persone, di dare risposti alle emergenze del paese e di tornare a una politica che ascolti il territorio”.

E con questa premessa la voce passa a tutti i presenti: secondo Daniele Marinelli del Partito Democratico, “Con D’Amico abbiamo espresso la migliore candidatura possibile e il risultato ci restituisce un grande sentimento di fiducia delle persone verso Luciano D’Amico. Dopo l'ottimo lavoro svolto in Consiglio regionale, sono certo che saprà portare la stessa competenza e lo stesso impegno anche in Parlamento.

D’Amico è anche il simbolo dell’unità delle forze che lo hanno sostenuto. Una coalizione che aveva già dimostrato la propria forza nel 2024 e che oggi si presenta con una spinta ancora maggiore, mentre anche a livello nazionale si sta meglio delineando un campo progressista ampio e credibile capace di sfidare la destra.

C’è poi un secondo elemento che emerge da questo voto: il profondo malessere che abbiamo incontrato nelle città, nei paesi, nelle aree interne. Famiglie, imprese e lavoratori ci hanno raccontato le difficoltà quotidiane legate al carovita, alla crisi della sanità, alle difficoltà della scuola pubblica, al caro energia e alla fatica di arrivare a fine mese. Problemi ai quali il governo Meloni continua a non dare risposte adeguate.

È anche per questo che cresce la distanza tra i cittadini e la destra di governo. A noi spetta il compito di costruire un’alternativa credibile e sono convinto che Luciano D’Amico darà un contributo importante anche da questo punto di vista, portando in Parlamento la spinta e le aspettative che arrivano dall’Abruzzo.

Meloni e Marsilio sono due facce della stessa medaglia. Di fronte ai grandi problemi del Paese la Meloni alzando le spalle e con una finanziaria in cui non dà alcuna risposta ed elargisce pochi bonus in chiave elettorale, senza rispondere invece alle questioni gravi. Marsilio risponde alla crisi degli abruzzesi con le piccole mancette, come dimostra la manovra di due giorni fa. Sono due facce della stessa medaglia”.

Seguono le parole di Francesco Taglieri del M5S, “Auspico che questo risultato sia l'inizio di un percorso nuovo e di un modo diverso di fare politica, che metta al centro le persone, le loro esigenze e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Appena due giorni fa, in Consiglio regionale, abbiamo assistito all'ennesima dimostrazione delle politiche della destra. Sono stati distribuiti 9 milioni di euro a oltre 1.500 associazioni attraverso contributi discrezionali per scelta di qualche consigliere regionale di maggioranza, mentre sono rimaste senza risposta molte delle vere emergenze che vivono i territori. Non ci siamo prestati a questa vergogna. Le nostre proposte come opposizione erano volte ad affrontare problemi reali. Abbiamo chiesto di investire sulle comunità energetiche per ridurre il peso delle bollette, sul trasporto pubblico e sui collegamenti delle aree interne per sostenere le famiglie, su misure capaci di dare risposte ai cittadini che ogni giorno fanno i conti con il caro vita.

Forse qualcuno pensa che basti soddisfare gli interessi di pochi per recuperare il consenso perduto. Io credo che stia accadendo l'esatto contrario. Perché mentre si continua a distribuire mance e mancette, si deludono migliaia di persone che vivono, lavorano e resistono nei nostri territori. Il voto di questi giorni ci dice che gli abruzzesi chiedono serietà, credibilità e risposte concrete. Ed è questa la strada da seguire".

Le parole di Rita Aruffo, in rappresentanza di Alleanza Verdi Sinistra, "È una vera gioia aver eletto Luciano D’Amico. Credo non sia affatto casuale, non stiamo parlando di un candidato qualsiasi, ma della figura che ha guidato un progetto politico importante per questa regione.

Per questo ritengo sbagliato provare a sminuire il risultato richiamando soltanto il dato dell’affluenza. Il voto consegna un messaggio politico chiaro al centrodestra che, per questa sfida, ha mobilitato tutti i livelli della propria classe dirigente. Noi abbiamo scelto una strada diversa, ovvero, quella del territorio, dell'ascolto e del contatto diretto con le persone. In ogni incontro abbiamo trovato attenzione, sensibilità e una straordinaria umanità.

C'è poi un altro elemento politico. Noi abbiamo il dovere di fare un'opposizione responsabile, mentre questa maggioranza continua a comportarsi come se fosse ancora all'opposizione, parlando alla pancia del Paese attraverso slogan, polemiche e provvedimenti spot. È una modalità che ritroviamo tanto nel governo regionale quanto in quello nazionale.

Per questo il risultato assume un valore ancora maggiore. Una parte dell'elettorato ha saputo riconoscere la serietà di una proposta costruita senza leader calati dall'alto e senza mobilitazioni straordinarie dei vertici nazionali. È un lavoro che si realizza sul territorio, famiglia per famiglia, casa per casa, come ha fatto Luciano D’Amico in questi mesi.

Questo è un modello che funziona. È un modello più difficile, perché punta a costruire consenso attraverso il buon governo e la credibilità, non attraverso la distribuzione di prebende, contributi e favori. Ed è un modello sul quale dobbiamo continuare a investire per costruire un'alternativa sempre più forte”.

L’analisi di Camillo D’Alessandro per Casa Riformista "Se il centrodestra avesse vinto, oggi parlerebbe di conferma del governo Marsilio e del buon governo nazionale. Non avendolo potuto fare, si è rifugiato nel tema dell'astensione, che è reale ma che non cancella il dato politico di questa elezione.

Dal 2022 si sono svolte cinque elezioni suppletive in Italia. In quattro casi sono stati confermati gli schieramenti che già detenevano il seggio. Solo in Abruzzo c'è stato un cambio di colore politico, e per di più netto. Questo è il dato che dovrebbe far riflettere.

L'affluenza è stata bassa in tutte le suppletive, non soltanto qui. Se il risultato è cambiato solo in Abruzzo, significa che esiste un giudizio politico sul governo regionale, sul governo nazionale e, allo stesso tempo, sulla capacità dell'opposizione di costruire un'alternativa credibile.

Questa vittoria nasce certamente dalla figura di Luciano D'Amico, che non a caso abbiamo scelto come candidato, ma anche dal lavoro di tutte le forze della coalizione. In Abruzzo si è costruita un'esperienza larga e concreta che, al momento, rappresenta un caso unico nel panorama nazionale.

C'è quindi un merito di chi ha lavorato davvero per costruire un'alternativa e c'è, allo stesso tempo, un demerito evidente della destra di governo. Il messaggio politico arrivato da queste elezioni è questo, ed è un messaggio che il centrodestra farebbe bene ad ascoltare".

Avanti, tramite le parole di Francesco Tarricone, "Come Avanti siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e guardiamo al futuro con la volontà di proseguire questo percorso in piena sintonia con le forze della coalizione. Nel confronto con il territorio abbiamo raccolto una chiara richiesta di cambiamento.

I dati confermano questa percezione. Lungo la costa si registra una forte affermazione del campo largo e, in molti comuni amministrati dal centrodestra, una parte significativa dell'elettorato ha scelto una direzione diversa. Sono segnali politici che indicano una domanda di cambiamento e una diversa visione per il futuro dell'Abruzzo.

Proprio per questo guardiamo avanti con fiducia, nella convinzione che questo percorso unitario debba proseguire e rafforzarsi. Noi ci siamo e continueremo a dare il nostro contributo affinché questa esperienza possa crescere ulteriormente”.

Maurizio Di Nicola, Più Europa, parla della necessità di una politica all’altezza delle sfide “Luciano D’Amico – afferma - ha dimostrato, con una campagna elettorale di altri tempi, quanto ci sia bisogno di tornare a parlare alle persone e di usare un linguaggio capace di recuperare l’astensionismo che abbiamo registrato. La larghezza della coalizione costruita in questa occasione deve rappresentare un obiettivo per tutti noi. Dai territori continua a salire una domanda di unità e responsabilità di fronte a una fase di crisi che chiama all’impegno chiunque abbia passione per la politica.

Negli ultimi trent’anni la politica è stata spesso più narrazione mediatica che elaborazione di idee e visioni. Oggi, davanti a passaggi epocali, serve invece una classe dirigente capace di costruire risposte profonde e all’altezza delle sfide. La competenza che D’Amico ha dimostrato nella sua esperienza professionale, e che oggi mette a servizio della politica, rappresenta una risorsa importante per il Paese e per l’Abruzzo.

Ho sorriso leggendo chi nel centrodestra ha provato a ridimensionare questo risultato richiamando il dato dell’affluenza. Dopo quattro anni di governo nazionale e molti anni di governo regionale dovrebbero interrogarsi sulle ragioni vere che portano tante persone a non votare. L’astensionismo non nasce per caso, ma nasce anche dall’insoddisfazione verso le risposte che la destra ha dato a problemi economici e sociali che continuano a colpire famiglie e territori. Noi abbiamo la responsabilità di costruire un’alternativa, ma loro dovrebbero interrogarsi più profondamente sulle proprie responsabilità di governo. Continuiamo a lavorare per rafforzare questo progetto, non solo in Abruzzo, ma anche nel resto del Paese”.

Francesco Ricci, per Più Uno aggiunge "Non eravamo presenti sulla scheda elettorale, perché il nostro progetto è nato soltanto il 10 ottobre, ma abbiamo partecipato con convinzione e entusiasmo a questa campagna elettorale. Porto a Luciano D'Amico gli auguri di Ernesto Ruffini e Franco Gabrielli, che hanno seguito da vicino questo percorso e condividono la soddisfazione per un risultato straordinario in una regione tradizionalmente orientata al centrodestra. La vittoria è frutto della qualità della candidatura e della campagna elettorale. Il dato dell'astensione deve far riflettere tutti, se noi abbiamo perso dei punti li ha persi molti di più il centrodestra. Credo quindi, che una parte importante dei cittadini non si riconosce nell'azione dell'attuale maggioranza e bocci le politiche del centrodestra.

Luciano D'Amico porterà in Parlamento due cose. Porterà l'Abruzzo, perché conosce il territorio e le istituzioni regionali avendole vissute da protagonista per oltre tre anni in Consiglio regionale. E porterà una testimonianza che un campo largo, quando sa unirsi attorno a un progetto credibile, può vincere anche nelle realtà considerate più difficili".