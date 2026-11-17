Dalla Conferenza delle Donne Democratiche dâ€™Abruzzo auguri di buon lavoro a Luciano Dâ€™Amico, eletto alla Camera dei Deputati nelle elezioni suppletive del collegio di Chieti.



"Abbiamo sostenuto con convinzione la sua candidatura - si legge in una nota -, riconoscendoci in un progetto politico che mette al centro i diritti, la giustizia sociale, la paritÃ di genere e i bisogni dei territori. La sua elezione rappresenta per noi un risultato importante e lâ€™opportunitÃ di portare anche in Parlamento le istanze dellâ€™Agenda femminista, affinchÃ© trovino spazio nelle scelte politiche e legislative del Paese.



Ma oggi vogliamo esprimere anche una gioia particolare per lâ€™ingresso di Anna Bosco nel Consiglio regionale dâ€™Abruzzo!



Una nuova voce femminile si aggiunge alla rappresentanza del centrosinistra tra i banchi dellâ€™Emiciclo. Una presenza che ci rende particolarmente felici e che consideriamo un passo importante verso una rappresentanza politica piÃ¹ equilibrata e plurale.



Sappiamo quanto sia necessario rafforzare la presenza delle donne nelle istituzioni e portare al centro dell'azione politica le loro competenze, esperienze e istanze. Soprattutto in un momento in cui le politiche di genere, i diritti e le pari opportunitÃ hanno bisogno di attenzione, risorse e impegni concreti.



Ad Anna va il nostro piÃ¹ grande in bocca al lupo, con lâ€™augurio di un lavoro ricco di risultati per le donne e per tutta la comunitÃ abruzzese.



A Luciano e Anna, buon lavoro! Ci auguriamo - Ã¨ la chiusura della nota della Conferenza delle Donne Democratiche Abruzzo - che questo nuovo percorso istituzionale possa rappresentare un'occasione concreta per dare forza alle battaglie che portiamo avanti ogni giorno, nei territori e nelle istituzioni".

