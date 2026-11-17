L'elezione di Luciano D'Amico alla Camera dei Deputati nel collegio di Chieti apre le porte per un seggio in Consiglio regionale ad Anna Bosco, prima dei non eletti alle elezioni regionali del 2024, attuale assessore alle Politiche sociali del Comune di Vasto, membro della segreteria regionale del Partito Democratico.
Nel 2024 ottenne 5.112 voti, che non le furono sufficienti per l'ingresso all'Emiciclo.
Anna Bosco, 35 anni, Ã¨ stata eletta consigliere comunale a Vasto nel 2016, alla prima candidatura, e poi nominata assessore. Conferma, per lei, alla tornata amministrativa del 2021 e di nuovo componente della Giunta guidata dal sindaco Francesco Menna. Il suo prossimo ingresso in Consiglio regionale comporterÃ anche la sua sostituzione all'interno dell'Amministrazione comunale vastese.