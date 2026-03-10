Masci festeggia ri-elezione a Pescara: "Mi aspettavo un grande risultato, ma così è incredibile'"

Carlo Masci resta sindaco di Pescara: il voto parziale che si è svolto in 23 sezioni sulle 170 totali, disposto dopo l'annullamento delle operazioni elettorali del giugno 2024 da parte del Consiglio di Stato per "gravi e sostanziali" irregolarità, ha confermato la guida del centrodestra alla città adriatica.

Secondo le proiezioni diffuse durante lo scrutinio, il primo cittadino uscente ha superato ampiamente il 50% dei consensi, attestandosi intorno al 58%, davanti allo sfidante del centrosinistra Carlo Costantini, fermo a circa il 34%.

Più distanti gli altri candidati: il civico Domenico Pettinari e Gianluca Fusilli di Stati Uniti d'Europa. Il risultato consente a Masci di evitare il ballottaggio e di essere riconfermato primo cittadino di Pescara.

"Mi sono commosso - ha commentato il sindaco Masci dopo l'esito del voto - perché Pescara ha risposto come non potevo neanche immaginare, mi aspettavo un grande risultato, ma così è incredibile. Sarò il sindaco di tutti. Ha vinto la buona politica, ha vinto la buona amministrazione, hanno vinto i buoni sentimenti e ha vinto la Pescara della testa e del cuore contro la Pescara del livore".

Masci ha attribuito la vittoria "al lavoro portato avanti in questi anni" e ha rilanciato l'obiettivo di sviluppo della città: “Pescara può diventare la capitale dell'Adriatico e confrontarsi con le grandi città europee dello stesso livello”.

Secondo il candidato del centrosinistra Costantini "la democrazia ha funzionato". "Il risultato di Carlo Masci è schiacciante - ha spiegato - ed inequivocabile. Ne escono rafforzati sia la persona, che il suo programma. Alla persona va il mio più sincero augurio di buon lavoro. Ma il suo programma continuerà a non essere il mio e dunque continuerà ad incrociare la mia opposizione".

Fonte Ansa Abruzzo