COMUNICATO STAMPA DI " PATTO PER ORTONA "

Martedì pomeriggio, alla presenza dei segretari regionali e provinciali delle forze politiche della coalizione, si è costituito il Patto per Ortona e ne fanno parte i partiti che hanno dato vita al “Patto per l’Abruzzo” di Luciano D’Amico.



Al centro di un confronto cordiale e di grande convergenza, il rilancio della città di Ortona, attraverso una proposta politica alternativa alle destre e di forte discontinuità con l’amministrazione uscente che ha paralizzato la città per troppi mesi.

Le destre che amministrano la Regione e il governo nazionale hanno prodotto risultati disastrosi nelle infrastrutture, nella portualità, nella strategia sulla trasversalità adriatica e nella sanità, con il crollo delle prestazioni del “Bernabeo” passate dalle 5.300 del 2018 alle 1.300 del 2023.



Serve oggi una risposta politica chiara e forte per la città, in cui le forze di centrosinistra, riformiste e progressiste si aprono alle forze civiche vere e non piegate ai personalismi di facciata per costruire un progetto di cambiamento su obiettivi chiari e valoriali precisi, come un chiaro no all’autonomia differenziata, partendo dalla costruzione di un programma decennale per la ricostruzione di Ortona.

I PARTITI DEL " PATTO PER L'ABRUZZO

Considerazioni sul comunicato stampa , " politica commenti e opinioni di Amerigo Gizzi

Alla luce di questo comunicato stampa le cose per le prossime elezioni comunali Ortonesi appaiono sempre più chiare per quanto riguarda gli schieramenti che si andranno a contendere la leadership della prossima amministrazione comunale .

Abbiamo il cx dx compatto che insieme a liste civiche esprimerà un candidato Sindaco ancora da individuare

// i partiti del Patto per l'abruzzo che hanno sostenuto l'elezione a governatore regionale Luciano D'Amico più eventuali liste civiche con candidato sindaco da definire .

// l'ex sindaco Castiglione che si ripresenterà come candidato sindaco ma non sappiamo chi l'appoggerà .

// l'ex vice sindaca Cristiana Canosa che sarà della partita ma anche qui si brancola nel buio da chi sarà appoggiata .

Analizzando questo quadro attuale appare evidente che gli unici schieramenti con una base partitica dichiarata sono le coalizioni di cx dx e liste civiche e di cx sx e liste civiche .

Ad ulteriore chiarificazione il comunicato stampa del “ Patto per Ortona ” di chiaro riferimento al cx sx esclude qualsiasi continuità con l'Amministrazione Castiglione e quindi anche con Cristiana Canosa che hanno paralizzato a loro dire la città di Ortona .

Stando così le cose e' chiarissimo che il candidato Sindaco di questo “ Patto per Ortona " e' ancora da definire ed individuare anche se circola nei palazzi un solo nome , ma sicuramente , almeno secondo la mia interpretazione , dovrebbero essere esclusi elementi della scorsa Amministrazione.



Se così sarà lo si saprà a breve ma le macchine organizzative sono a pieno regime ed il quadro seppur non ancora definito del tutto pare andare in un'unica direzione : cx dx e cx sx saranno compatti con i rispettivi candidati sindaci e poi ci saranno altri candidati sindaci senza rappresentanza politica .

Amerigo Gizzi