COMUNICATO STAMPA - IL REFERENTE PER ORTONA PER L'ELEZIONE DEL GENERALE VANNACCI E' " DI CAMILLO FERNANDO "

COMUNICATO STAMPA

Insediamento presidente della regione Abruzzo per elezione Gen Vannacci elezioni Europee

Di Camillo Fernando

Fernandodicamillo64@yahoo.com

3318911896

Ortona Cda.S.Liberata (CH)

Faccio questo comunicato stampa per rendere pubblica la mia elezione a presidente per la regione Abruzzo Del comitato elettorale Gen Vannacci. Roberto Vannacci che, come molti sapranno, alle prossime elezioni Europee è candidato INDIPENDENTE nella Lega.

Ho ritenuto opportuno fare questo comunicato per far si che chi ha dubbi sul voto in merito a ciò che il Generale ha scritto o detto nelle varie interviste o semplicemte voglia chiarimenti sulla posizione del Generale nel partito della Lega potrà rivolgersi al sotto scritto.

Per chi volesse parlare direttamente con il Gen. Vannacci può contattarmi .

FERNANDO DI CAMILLO