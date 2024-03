Exit poll Noto regionali 2024, i primi risultati

In base al primo exit poll (campione 75%) del sondaggista Antonio Noto, in esclusiva su Rete8, alle elezioni regionali in Abruzzo, la coalizione del centrodestra in appoggio del presidente uscente della Regione Abruzzo Marco Marsilio è al 49,7%-53,7%, mentre quella di centrosinistra, il cosiddetto campo larghissimo, in appoggio dello sfidante Luciano D'Amico, è al 46,3-50,3%.

In base al primo exit poll (campione 75%) del sondaggista Antonio Noto, in esclusiva per Rete8, alle elezioni regionali in Abruzzo, il presidente uscente della Regione Abruzzo e candidato di centrodestra Marco Marsilio è al 48,7-52,7% mentre lo sfidante Luciano D'Amico, appoggiato dal centrosinistra, è al 47,3-51,3%.