" ORTONA NOTIZIE " SARA' IN DIRETTA QUESTA SERA DALLE 0RE 23 PER AGGIORNARVI SULLE ELEZIONI REGIONALI AD ORTONA

Seguiremo in diretta lo svolgimento delle elezioni Regionali ad Ortona dalle ore 23 di questa sera .

Faremo servizi di approfondimento e vi aggiorneremo passo passo dei risultati che man mamo ci verranno comunicati dalle varie sedi elettorali in tempo reale .

Sarà una full immersion per soddisfare tutti i nostri ascoltatori che ormai per numero hanno travalicato ogni più nostra rosea previsione .

Amici a stasera allora e un grande in bocca al lupo a tutti gli ortonesi che si sono candidati nelle varie liste , l'importante e' che gli elettori si rechino alle urne e facciano la loro scelta .

Amerigo Gizzi