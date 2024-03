ENNESIMO AUMENTO DELLA TASSA RIFIUTI - CITTADINI SPOLPATI

Comunicato stampa del 2 marzo 2024

Ennesimo aumento della tassa rifiuti, istituzione dell’imposta di soggiorno ed aumento dell’addizionale Irpef con l’incremento dell’aliquota allo 0,80%, il massimo previsto dalla legge. Sono queste le sorprese del "Bilancio di Previsione" del Comune di Ortona tenuto celato per sfruttare fino alla fine la proroga per l'approvazione, scadenza fissata al 15 marzo.

“Abbiamo verificato presso gli uffici finanziari – dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Ilario Cocciola, Angelo Di Nardo, Franco Vanni, Gianluca Coletti, Simonetta Schiazza, Simona Rabottini, Antonio Sorgetti ed Italia Cocco – le gravi criticità dei conti del Comune di Ortona. Già nel 2024 mancano circa 500 mila euro per la copertura delle spese correnti e nel 2025 saranno necessari ulteriori 600 mila euro per assicurare la copertura dei rimborsi delle quote di mutui sospesi per gli anni 2023 e 2024.”

“L’amministrazione comunale in questi anni è stata piegata alla continua propaganda del vicesindaco Cristiana Canosa – continuano i consiglieri comunali di opposizione – Circa 1,5 milioni di euro spesi per feste e manifestazioni, almeno 5 milioni di euro spesi per incarichi e lavori non prioritari o, peggio, inutili, effettuati anche indebitando l’Ente, senza alcuna programmazione e senza il minimo scrupolo per i riflessi negativi sullo stato di salute del bilancio comunale.”

“Per assicurare le risorse finanziarie necessarie – concludono i Consiglieri comunali di opposizione – l’assessore Giorgio Marchegiano, piegato ai voleri della vice sindaco, Ovviamente, in vista delle elezioni regionali, l’amministrazione Canosa/Castiglione ha nascosto agli ortonesi l’effettivo stato di salute del bilancio e l’aumento delle tasse a carico di famiglie e imprese. Sarà onere dei consiglieri di maggioranza approvare questo bilancio e supportare ulteriormente il vicesindaco Cristiana Canosa nella sua campagna elettorale“.

I CONSIGLIERI COMUNALI D'OPPOSIZIONE