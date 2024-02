Ascom mette a confronto Marsilio e D'Amico

Incontro /confronto mercoledi 14 febbraio a Lanciano tra il presidente uscente della Regione Abruzzo, e candidato per un secondo mandato per il centrodestra, Marco Marsilio, e il candidato alla Presidenza della Regione per la coalizione di centrosinistra “Patto per L’Abruzzo” Luciano D’Amico.

Il dibattito è organizzato da Ascom Abruzzo, l'associazione presieduta da Angelo Allegrino, e si svolgera’ dalle ore 17 al Teatro comunale “Fedele Fenaroli". L’ingresso per i cittadini è libero. “Siamo orgogliosi – commenta Allegrino - di essere riusciti ad organizzare quest’evento che pone al centro il futuro dell’Abruzzo".