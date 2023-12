COMUNICATO STAMPA DEL CAPOGRUPPO CX DX COMUNE DI ORTONA ANGELO DI NARDO SU CONCORSO

COMUNICATO STAMPA

Il pasticcio del concorso da istruttore amministrativo contabile

al Comune di Ortona

“C’è un castigo dal quale il Comune di Ortona non riesce a sfuggire, quello della superficialità. Per voler essere fiduciosi. Ma quello che è accaduto, nei giorni scorsi con il bando di interpello Asmel per la copertura di sette posizioni da istruttore amministrativo contabile ha, francamente, dell’incredibile”: lo afferma il capogruppo del centrodestra Angelo Di Nardo, dopo aver ricevuto, a riguardo segnalazioni documentate.

Ai candidati, oltre cento, è stata somministrata una prova scritta con trenta quesiti a risposta multipla. E fin qui niente di strano. Peccato che in due casi le terzine proposte non contenessero la risposta esatta.

In un caso l’ipotesi di soluzione era scritta persino in una maniera non esattamente comprensibile. Diventa quindi singolare che, al candidato che si è attestato al primo posto in graduatoria, sia stato assegnato un 29 di punteggio provvisorio e finale, quando nell’eventualità le risposte esatte potrebbero essere eventualmente soltanto 28.

“Un fatto gravissimo, che - afferma ancora Di Nardo - a nostro modo di vedere getta un’ombra pesante sull’intero svolgimento della prova.

Il passo successivo è quello che ci spinge a chiedere quale sia la ragione per cui il Piano integrativo attività organizzative (Piao) ha previsto nel fabbisogno del personale per il periodo 2023-2025 tre istruttori amministrativi contabili, di cui due ai servizi culturali-bibliotecari e uno ai servizi demografici. Che bisogno c’è in quei settori di questi specifici profili?” Probabile che per tutto questo esista una spiegazione: “Ma nell’attesa dei chiarimenti - conclude Di Nardo - ci sia consentito pensare che, ancora una volta, ci troviamo di fronte a una delle fantastiche insensatezze del Comune di Ortona”.

CAPOGRUPPO CX DX CONSIGLIO COMUNALE ORTONA