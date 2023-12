IL FARO CONTINUERA' A MONITORARE ATTENTAMENTE LA SITUAZIONE

Ringraziamo il dott. Franco Vanni per le delucidazioni del caso .

Tifiamo per la sanità PUBBLICA e crediamo nel modello di welfare che garantisce servizi ai cittadini .

In merito alle dichiarazioni di infondatezza , la notizia e' stata divulgata da importanti testate nazionali , come il TG3, e regionali come il CENTRO , entrambe garanzia di autorevolezza . Inoltre l'argomento e' ancora di attualità visto che proprio IERI il Partito Democratico , in consiglio regionale , ha proposto degli emendamenti specifici sul tema .

Come associazione attenta ai diritti dei cittadini, certi di fare cosa gradita , abbiamo voluto rilanciare la notizia e chiedere dovute spiegazioni a chi dovrebbe preoccuparsi della salute dei cittadini ortonesi , cioè il Sindaco .

Appuriamo dalle parole del dott. Vanni che evidentemente in Regione , dopo una prima bozza che portava a forti tagli , si sta lavorando alacremente per riparare .

Aspettiamo dunque il 12 Dicembre per avere dovuti riscontri , e speriamo di tirare un sospiro di sollievo .

Il Faro