Comunicato stampa del 25 ottobre 2023

"Castiglione bis ormai al termine: maggioranza sempre più ostaggio di rivendicazioni

personali

“È ormai evidente – dichiarano i Consiglieri comunali di opposizione Ilario Cocciola, Angelo Di Nardo,

Franco Vanni, Gianluca Coletti, Simonetta Schiazza, Simona Rabottini, Antonio Sorgetti ed Italia

Cocco – che il Sindaco Leo Castiglione ha portato la sua risicata maggioranza in un vicolo cieco.”

“Aver dato vita alla seconda crisi politica in così pochi mesi – continuano i Consiglieri comunali di

opposizione – senza avere a portata di mano la risoluzione delle conflittualità interne alla

maggioranza, dimostra che l’amministrazione comunale frutto dell’esito elettorale dello scorso anno,

di fatto, è abbondantemente giunta al termine. Infatti, assistiamo al fallimento dei continui tentativi

estemporanei del Sindaco e dei suoi sodali di fare affidamento solo su aspirazioni, o peggio

debolezze, di singoli, che nulla hanno a che fare con gli interessi della comunità ortonese.”



“La Città di Ortona – concludono in Consiglieri comunali di opposizione – non può continuare ad

essere ostaggio di rivendicazioni personali. Invitiamo il Sindaco Leo Castiglione a riflettere su questa

situazione che si trascina ormai da circa un anno e che non pare avere una risoluzione.

Tornare alle

urne e far decidere gli ortonesi ci sembra la scelta più responsabile e costruttiva."

SOLO ORTONA NELLA TESTA - FRATELLI D'ITALIA- CITTA' CHE AMO