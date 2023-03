RICHIESTA CONVOCAZIONE C. COMUNALE DA PARTE DI " SOLO ORTONA NELLA TESTA- FRATELLI D'ITALIA-CITTA' CHE AMO

Nella giornata di ieri (20.03.23) i consiglieri comunali: Ilario Cocciola, Angelo Di Nardo, Gianluca Coletti, Franco Vanni, Emore Cauti, Simonetta Schiazza, Simona Rabottini, Italia Cocco e Antonio Sorgetti, hanno presentato al Presidente del Consiglio Comunale una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale per discutere sui seguenti temi da porre all’ordine del giorno:

1) Programmazione economica finanziaria 2023-2025– Provvedimenti;

2) Richiesta della Fred Olsen Renewables Italy Srl di concessione demaniale marittima per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico offshore di tipo galleggiante da collocarsi a largo della costa – Provvedimenti;

3) Costituzione dell’Ente Manifestazioni Ortonese - Provvedimenti;

4) Impianti di Stazione Radio Base per telefonia mobile installati sul territorio ortonese - Provvedimenti;

5) Interrogazione del Consigliere Angelo Di Nardo inerente l’avanzamento dei lavori e progettuale nel tratto Nord di Ortona della Via Verde pista ciclabile;

6) Interrogazione urgente a risposta scritta Consigliere Antonio Sorgetti sulla situazione inerente i lavori di ripristino post incendi della Riserva Naturale Regionale Punta dell’Acquabella e sul ricavato del concerto di Aiello del 19 settembre 2021 destinato alla riqualificazione della Riserva stessa.

i consiglieri “ soloortonanellatesta ”- Fratelli D'Italia- Città Che Amo