COMUNICATO STAMPA M5S ORTONA SULLA CRISI AMMINISTRATIVA

Non è un segreto che gli attivisti del Movimento 5 stelle Ortona hanno partecipato alla scorsa bagarre elettorale nella lista Ortona Civica insieme a esponenti del Partito Democratico, con l’unico scopo di portare innovazione e progetti in un programma ritenuto adatto allo sviluppo della Nostra cittadina.

Siamo stati ad osservare tutte le vicende politiche degli ultimi mesi, rendendoci conto che tutto l’accaduto sia stato mero atto di personalismi fuori luogo e fuori contesto.

Con grande rammarico prendiamo atto che sia la maggioranza che l’opposizione non si siano degnati minimamente di prendere contatti per spiegarci e illustrarci l’attuale crisi di governo cittadino, nonostante il M5S sia il secondo partito più votato ad Ortona. Innegabile il determinante apporto degli Attivisti del M5S di Ortona alla rielezione di questa amministrazione, come innegabile è (riascoltando tutti i consigli comunali degli ultimi mesi) che le parole “inclusione” e “collaborazione” siano state, da ambo i lati, mere chimere buone solo a dar fiato alla bocca.

A Nostro modo di intendere la “politica”, i recenti fatti sono dannosi e cancerogeni allo sviluppo e la crescita di Ortona, creando solamente dissapori ed aumentando il gap, già profondo, tra cittadini e amministrazione.

Restiamo in attesa di essere informati su la situazione che sta rallentando lo sviluppo della nostra cittadina.

Danilo Giurastante