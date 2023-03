COMUNICATO STAMPA “ CITTA' CHE AMO ”

Nel corso degli ultimi giorni il gruppo consiliare “Città che amo” ha incontrato il Sindaco Castiglione per discutere le ragioni che lo hanno indotto a rassegnare le dimissioni il 20 febbraio scorso, senza che tale atto sia stato mai richiesto da noi tre consiglieri, da lui accusati di averlo “sfiduciato politicamente”.



In occasione del confronto che si è svolto, anche alla presenza degli altri componenti della maggioranza, non abbiamo trovato risposte convincenti ed esaustive sugli argomenti per i quali il Sindaco stesso ha dichiarato di essersi dimesso e sulle questioni da noi sollevate. Questioni che, a nostro giudizio, sono di fondamentale importanza per la trasparenza e il buon andamento dell’azione amministrativa e, più in generale, per il corretto svolgimento della dialettica politica.



Per tale ragione il gruppo consiliare “Città che amo”, in coerenza con quanto già dichiarato nel proprio comunicato stampa di lunedì 6 marzo e per rispetto nei confronti della città, non intende accedere ad alcuna forma di compromesso.



Dal nostro punto di vista, tale opzione, seppur proposta, svilirebbe il ruolo del consigliere comunale e lo ridurrebbe a mero scambio di poltrone.

Ciò non esclude che dopo la costituzione del nuovo gruppo consiliare vi possa essere, come è naturale che sia, un riequilibrio delle forze in campo e una diversa distribuzione della “rappresentanza” a livello di Giunta e/o di deleghe, ma lo ribadiamo, questa non è la nostra priorità, né la ragione delle nostre scelte.

Pertanto qualora il Sindaco decidesse di ritirare le proprie dimissioni, sappia che saremo pronti a valutare di volta in volta ogni singolo atto amministrativo che sarà sottoposto alla nostra attenzione soppesandone il contenuto nell’interesse esclusivo della nostra comunità.

gruppo “ CITTA' CHE AMO ”