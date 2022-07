IL SINDACO FA PROPAGANDA CON IL SITO DEL COMUNE ? COME DA ME DENUNCIATO NON POTEVA

PROPAGANDA CON IL SITO DEL COMUNE? NON SI POTEVA. ECCO L’ORDINANZA DI RICHIAMO DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poteva il sindaco Castiglione e il Comune di Ortona fare campagna elettorale sulla approvazione del Piano Regolatore sulle pagine istituzionali del Municipio? A mio avviso no per motivi di par condicio elettorale.

Il fatto era ovvio già dall’inizio perché il sindaco, i suoi ex assessori hanno fatto a gara per parlare dei loro meriti e dei grandi successi ottenuti utilizzando il sito del Comune e cancellando sistematicamente i rilievi critici dell’opposizione. Fino addirittura ad utilizzare la bacheca del Comune durante la campagna elettorale senza rispettare la par condicio elettorale.

Il fatto che Castiglione e alcuni suoi ex assessori - oggi rimessi in sella - pensano che il Comune sia una loro proprietà non è nuova. Negli anni passati ho avuto modo di rimarcare opacità e calcoli fuori luogo; so che la nuova opposizione in Consiglio comunale, nata anche da schieramenti nuovi, sconfitta solo per un modesto 1%, saprà fare molto per ripristinare le regole e fermare le vecchie e nuove arroganze del sindaco.

Ad alcuni potrà apparire un dettaglio che il primo cittadino ed alcuni ex assessori abbiano travalicato una legge. A me no. In questo senso, auspico che su molte questioni passate ci saranno dei chiarimenti. Il tempo come si sa è galantuomo.

Ai cittadini Ortonesi auguro pazienza e sono certo che non mancherà occasione di valutare il passato e quello che sarà della città per il futuro.