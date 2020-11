NUOVA DELIBERAZIONE DELLA ASL E SI CAMBIA DI NUOVO ALL'OSPEDALE DI ORTONA

Giorni fa avevamo dato conto come il direttore gen. ASL lanciano - Vasto - Chieti Thomas Schael aveva in pratica , di fatto , dichiarato la chiusura momentanea del reparto di Geriatria del nostro nosocomio per trasferire i medici del reparto in quel di Chieti per dar manforte ai loro colleghi causa COVID.

Ora emana una nuova direttiva che stabilisce : l'unita' operativa di Lungodegenza dell'Ospedale di Ortona venga rimodulata da 24 posti letto a 12 e il reparto Geriatria da 20 posti letto a 10 , questo per assicurare in AREA MEDICA i posti letto per eventuali ricoveri d'urgenza da Pronto Soccorso.

La Direttiva dispone ancora l'attivazione di 4 posti letto in AREA GRIGIA presso il Pronto Soccorso di Ortona per i casi clinicamente sospetti di COVID .

Il tutto si e' reso necessario per adeguare ed ottimizzare le direttive in base alle nuove evidenze del corso epidemico COVID -

Naturalmente il tutto fa parte di un piano complessivo che interessa tutti gli Ospedali facenti parte della ASL Lanciano- Vasto - Chieti.

L'evoluzione della pandemia e' incerta e impone scelte emergenziali che vanno cambiate all'occorrenza ed a volte impone dietrofront altrimenti inspiegabili.

Vi terremo aggiornati dell'evoluzioni che dovessero esserci , naturalmente credendo e sperando , ma su questo non nutriamo nessun dubbio , che il " diavolo covid " venga definitivamente sconfitto nel piu' breve tempo possibile.

Amerigo Gizzi