COME ANNUNCIATO DA TEMPO IL CENTRO DESTRA AD ORTONA ALLA FINE PRESENTERA' DUE CANDIDATI - FRATINO SI PRESENTERA' DOMANI

Era chiarissimo da diverso tempo e su queste stesse colonne lo avevo annunciato con dovizia di particolari che il centro destra non avrebbe presentato un solo candidato .

I politici parlano politichese pensando che i cittadini non capiscono questa lingua ma purtroppo per loro si sono dovuti adeguare ai loro guazzabugli e non cadono più nei tranelli .

Era evidente e chiaro che tutti gli appelli dei vari partiti politici rappresentavano per lo più teatrini indecenti con protagonisti squalificati ma che hanno cariche ben retribuite e che quindi le difendono con le unghie e con i denti .

Comunque approfondirò con dovizia di particolari tutte le vicende che si sono susseguite e che hanno portato a ciò che era stato già pianificato da tempo e che però era bene mascherare con schermaglie e sotterfugi pensando così di occultare ciò che in realtà era già un obbiettivo da raggiungere con una pianificazione macchiavellica ma che i cittadini hanno imparato a ben identificare , quindi malgrado gli sforzi di chi si crede volpe e' stato ben compreso da tempo l'esito delle finte trattative .





Candidati

Nicola Fratino - appoggiato da FI ( Forza Italia )-Lega- Noi Moderati -UDC e Ortona Popolare e Alleanza per Ortona

La presentazione avverrà domani mattina al bar Cantelmi alle ore 12 .

Angelo Di Nardo -

a questo punto ci si chiede cosa farà il candidato proposto da Fratelli d'Italia e altre liste civiche fra cui anche Città che Amo composta da ex Consiglieri Comunali ?

Credo che al di la' degli appelli che si sprecheranno all'unità Fratelli D'Italia non potrà esimersi dal mettere il proprio candidato a disposizione del vastissimo elettorato che rappresenta .

La mia previsione e' che a brevissimo ci sarà l'ufficialità di questa nuova candidatura .

Cristiana Canosa

L'ex vice Sindaco della consigliatura Castiglione nonchè trascinatrice della stessa senza sminuire il lavoro degli altri naturalmente , domani presenterà la sua attesa candidatura a Sindaco appoggiata da liste civiche , attendiamo che lei stessa domani mattina alle ore 11 presso lo Yacht bar ci sveli i particolari .

Ilario Cocciola

E' l'unico candidato ufficiale del cx sx appoggiato dal PD-IV-AVS-Azione -Centro Democratico- e liste civiche

Leo Castiglione

il Sindaco emerito non ancora esce allo scoperto annunciando la propria candidatura ma e' presumibile che lo faccia a breve .

Nicola Primavera

candidato Sindaco in quota PSI e' già in corsa

M5S -

cosa farà il Movimento 5 stelle ? nelle consigliature di leo Castiglione non si e' presentata ma questa volta potrebbe , non ho conferme ma sembra possibile .

Ipotetici

non si può escludere la presenza di qualche altro candidato ma se ci sarà e appena ne avrò contezza vi informero' .

Naturalmente seguirò il dibattito che si svolgerà per tutta la campagna elettorale che sarà articolata e ricca di candidati sindaci di un certo spessore e che inevitabilmente sarà accesa ed interesserà contrariamente a quanto si possa pensare tutti i cittadini ortonesi .

Amerigo Gizzi