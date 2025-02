ANCHE IL SONDAGGIO CERTIFICHEREBBE CHE IL MIGLIOR CANDIDATO SINDACO PER IL CXDX Ãˆ ANGELO DI NARDO

Ormai siamo agli sgoccioli , il centrodestra deve mettere in campo il proprio candidato Sindaco che correrà per le prossime elezioni amministrative ad Ortona , presumibilmente maggio o giugno prossimi. Credo che tutti gli attori di cxdx siano consapevoli che non si può attendere oltre perché comunque la stesura e la composizione delle liste che dovranno essere approntate hanno bisogno di tempo per esserle con dovizia e diligenza anche perché ci sono dei tempi burocratici invalicabili .

Per agevolare la scelta del candidato si è ricorso anche ad un sondaggio , non ci sono ancora dati ufficiali dei risultati ma sembrerebbe che Angelo Di Nardo , in quota FdI e simbolo del rinnovamento della classe dirigente sia in vantaggio e si assesterebbe con una preferenza sul 56% mentre l'emerito Sindaco Nicola Fratino sfiorerebbe il 50% .

Ci sono anche altri personaggi di cxdx attenzionati in questo sondaggio ed anche al di fuori di questa sfera ma attendiamo i dati .

Ciò che però spiccherebbe è la posizione di Castiglione , ex sindaco uscente , che come percentuale di consensi si attesterebbe in una posizione nettamente e consistentemente più bassa , evidentemente forse la sua figura nell'ultimo anno di amministrazione ne ha risentito molto , comunque appena avremo vera contezza daremo numeri più attendibili , ripeto che queste sono solo indiscrezioni .

Il sondaggio è stato molto articolato nella sua stesura e non ne abbiamo piena contezza e quindi tutto deve essere preso con le pinze ma ciò che emergerebbe è che il cxdx è fortissimo se unito e che preferirebbe anche un rinnovamento .

Comunque anche se il centrodestra si presentasse con due candidati , almeno dai primi dati parziali che abbiamo potrebbero benissimo ambedue contendersi l'accesso al ballottaggio ..

I vertici regionali non ancora trovano la quadra su un candidato unitario e forse non lo troveranno , vedremo nei prossimi giorni.

Si vocifera che ci potrebbe essere qualche accelerazione di qualche lista civica che per fare pressione potrebbe fare qualche mossa anticipatrice ma sembra anche che non desti particolare apprensione .

Amerigo Gizzi