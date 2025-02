Le trame politiche dei Coletti con centrodestra al capolinea - Il velleitarismo delle listarelle è naufragato

Quando si parte con il piede sbagliato e' risaputo che il proseguo del cammino si fa arduo e si attorciglia e ingarbuglia sempre di più fino a che le sabbie mobili non inghiottiscono gli improbabili attori che o non avevano nessuna propensione a recitare o che erano stati privati di qualsiasi parte che in passato avevano avuto .

Come si usa dire i nodi vengono al pettine ma il problema e' che i registi non curanti degli esiti e degli strascichi dovevano essere fermati ai blocchi di partenza prima di produrre danni ingenti .

Il problema è che quando si dichiara che si vuole raggiungere a tutti i costi un obbiettivo e i contendenti sono disparati e non idonei e non hanno le carte in regola per raggiungere quello scopo cio' che si voleva non sarà mai raggiunto perchè la zavorra e' talmente tanta e tale che anche il vero cavallo di razza verrà schiantato per portare alla meta ciò che non doveva nemmeno partire .

Sono errori madornali che anche chi mastica poco di politica l'avrebbe capito mentre oibò gli strateghi presunti di alto livello ( dimostratisi invece incapaci ) si sono fatti avvinghiare e trasportare da chi aveva l'unico intento di raggiungere a priori un risultato lontano anni luce dalla propria oggettiva portata .

Lo svolgimento delle trattative per la ricerca del candidato sindaco del cxdx sono naufragate nel momento in cui si sono messi in campo personaggi che erano assolutamente inadeguati a ricoprirli , chi viene ed ha ricoperto ruoli di primo piano nella parte avversa ( PD ) e poi e' stato degradato sul campo in quel territorio fino ed essere esautorato e poi allontanato senza nemmeno l'onore delle armi non poteva e non doveva essere della partita ma qualcuno lo ha alimentato con il solo scopo di escludere in contemporanea anche che invece ne aveva pieno diritto .

Gli attori sul campo , I vari Maurizio Bucci della Lega , Daniele D'Amario per Forza Italia dal primo momento hanno agito per togliere dal tavolo gli esponenti del maggior partito assoluto di area , Fratelli D'Italia , con una percentuale schiacciante ragguardevole , oltre il 30% .

Tutti abbiamo seguito le varie vicissitudini dei tavoli imbastiti con il solo scopo di arrivare a boicottare chi veramente e legittimamente era titolato ad esprimere il candidato

L'errore commesso e che ha portato al fallimento totale di ogni discussione seria che potesse portare alla individuazione di un candidato unitario era che si escludeva a priori chi invece ne aveva più diritto di tutti .



E' chiaro ed evidente che i Coletti pensavano di monopolizzare il cx dx Ortonese per ripetere il percorso che avevano fatto nel PD che gli aveva regalato onori , gloria e lauti stipendi con cariche ragguardevoli ed apicali . Pensavano che i quadri dirigenti di quest'area non erano all'altezza di opporsi alle loro strategie di conquista e che avrebbero ceduto armi e bagagli in un batter di ciglia ma evidentemente non avevano calcolato che esiste un solo padreterno e che questo sta in cielo e non sulla terra .

Come potevano pensare di trovare una prateria davanti senza nessuna resistenza ? Dapprima i Coletti hanno trovato sponda da Forza Italia e Lega ma Fratelli D'Italia non si e' prestata a questo gioco ed ha rigettato con determinazione qualsiasi scorribanda di soldati di sx che volevano diventare generali nel cx dx .

A questo punto i Coletti ancora con l'appoggio di Lega e Forza Italia si sono inventati il nome di Nicola Fratino mai ufficialmente presentato al tavolo ripetendo il gioco che lo hanno visto protagonisti in alcune consigliature di sinistra , l'ultima con il Sindaco D'Ottavio .

Ora sembra che anche Lega e Forza Italia stiano facendo marcia indietro e che si trovano in serio imbarazzo ed anzi cominciano a considerare i Coletti come un intralcio e non più come propulsivi .



Pare anche che I Coletti avrebbero “ minacciato ” politicamente ma attendo conferme , che correranno da soli con candidato Sindaco Gianluca appoggiato da tre liste civiche , naturalmente il numero delle liste per l'occasione aumentano come fossero noccioline . Vedremo se seguiranno conferme e presentazioni .



Ora siamo arrivati all'epilogo finale in cui bisogna decidere se si può trovare un'unità o meno del cx dx .

Il mio modesto parere e' che l'unità ad Ortona e' una chimera perchè il percorso e' viziato in partenza , ossia l'unità si potrà trovare solo se Fratelli D'Italia si toglierà dalla corsa a candidato Sindaco . Tutti capiscono , anche i più sprovveduti che su queste basi e' assolutamente impossibile trovare una quadra .



Angelo di Nardo elemento di spicco di Fratelli D'Italia e' stato tirato per la giacca , aveva sempre espresso la volontà di non volersi candidare , ma il Partito ossia Antonio Tavani , responsabile provinciale , e Etel Sigismondi responsabile regionale hanno insistito che desse la sua disponibilità per ottemperare ai desiderata di Daniele D'Amario che aveva bocciato Franco Vanni perche' datato sia come personaggio che età e in nome del rinnovamento della classe dirigente , e lui con vero spirito di sacrificio alla fine ha acconsentito .

A questo punto Angelo DI Nardo non ritirerà assolutamente la sua candidatura ed e' pronto ad accollarsi ancora una volta l'onere e l'onore di guidare il cx dx e chi vuole starci e risulta che liste in appoggio già ci sono come Città che Amo , Libertà e Bene Comune e che altre costituende ma già palesate arriveranno per cui c'è tutta la determinazione a proseguire in questo percorso intrapreso .



Questa sera ci doveva essere l'esecutivo provinciale di Fratelli D'Italia che doveva decidere il comportamento da tenere domani venerdi nella riunione regionale sulle candidature , sembra sia stato invece rimandata per indisponibiltà di Etel impegnato in Parlamento .

Sembra scontato che Fratelli D'Italia a questo punto , con tutti gli attacchi che ha dovuto subire inopinatamente dai pari grado di Lega e Forza Italia non possa , anche se con molto rammarico , ribadire piena fiducia a Angelo Di Nardo .



N.B. non ho menzionato le sigle di Partito di UDC e di Noi Moderati perchè non presenteranno liste in quanto impossibilitate a farle con buona pace anche di Maurizio Lupi che invece aveva assicurato , al convegno delle dimore , che l'avrebbe presentata , evidentemente indotto da notizie non propriamente veritiere dategli dal rappresentante locale . Per carità tutto lecito ma va detto per ristabilire almeno un minimo di verità .

Amerigo Gizzi