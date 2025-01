Il centrodestra alle prese ancora con manovre che vogliono sovvertire i valori che i cittadini hanno decretato loro

Qualcuno mi chiedeva perchè e' complicato designare la candidatura a sindaco dei vari schieramenti ed in particolare ad Ortona . Le risposte possono essere diverse e magari tutte valide ma secondo il mio modesto parere lo scoglio principale sono i rappresentanti che con piccole aggregazioni e con peso elettorale irrisorio vogliono far valere le glorie personali “ fregandose ” altamente della realtà che suggerirebbe invece altro .



Centro-Sinistra :

Per partorire un candidato Sindaco si e' dovuto arrivare al commissariamento del PD di Ortona e quindi con un trauma che ha diviso fortemente il partito ma che alla fine ha comunque sposato il miglior nome assoluto , Ilario Cocciola , gia' candidato alle scorse elezioni e che rappresenta anche il ritorno alla vera politica del cxsx ad Ortona , consideriamo che il PD non era rappresentato in Consiglio Comunale con la propria bandiera . Quindi quella del cx sx rappresenta è una coalizione forte di partiti e di liste civiche e che autorevolmente si candida a governare la città .

Centro -Destra :

Il suo cammino è stato finora alquanto accidentato forse di più di quello che e' stato per lo stesso centro-sinistra , infatti anche quì c'e' un ritorno di vecchi protagonisti che anche recentemente hanno inquinato ed hanno remato contro l'unione del centro destra . Non si può dimenticare che nel 2022 pur di raggiungere i propri obbiettivi Forza Italia con a capo Lucio Cieri sotto mentite spoglie ha appoggiato il Sindaco Castiglione pur di non far vincere la Coalizione che appoggiava invece Angelo Di Nardo degno rappresentante del centro destra .



Veniamo alle riunioni ed ai tavoli che ancora oggi si susseguono per designare il candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative che si terranno in primavera di quest'anno .

I tavoli , io li chiamerei le tavolate , hanno visto protagonisti Partiti di estrazione di cx dx e tre liste Civiche che si sono riconosciute in questa coalizione .

Le vicissitudini che hanno caratterizzato questi tavoli sono stati finora surreali , avulsi dalla realtà e tutti improntati al potere personale a discapito di un ragionamento sano ed aderente a ciò che effettivamente si rappresentava .

Per quello che mi risulta queste riunioni sono state l'esaltazione di se stessi e quindi non poteva finire che in una maniera , ossia va tutto bene se il candidato sono io altrimenti va tutto male . Prima di acclarare il fallimento , al momento e' così , son dovuti passare un paio di mesi , loro lo chiamano di confronto , il nome invece che gli do io e' di rivendicazioni inusuali ed avulse dai propri valori e solo a perseguire un egoismo deleterio .



L'ultima riunione ha messo sul tavolo , in ottemperanza a quanto richiesto dall'identikit individuato da D'Amario , rappresentante di FI , ben tre nomi ognuno in rappresentanza dei partiti FDI - FI - Lega , rispettivamente Di Nardo Angelo , Simone Ciccotelli e Alessandro Ranalli . E' chiaro a questo punto che il candidato dovrebbe essere scelto fra questi tre personaggi ma sembra che invece ci sia tutta una manovra degli stessi che lo fecero nel 2022 contro qualsiasi candidato che non rappresenti espressione di Lucio Cieri , sempre lui ( che organizza riunioni fuori porta dichiarandosi capo di Forza Italia ad Ortona) ormai alle prese , così dicono voci di corridoio , in una vera e propria battaglia politica in questo senso .

Quando si parla di voci di corridoio e' chiaro che bisogna prendere tutto con beneficio d'inventario ma vedendo i trascorsi e analizzandoli sembra che ci sia una riproposizione di quanto fatto e realizzato nel 2022 . E' facile ipotizzare a questo punto che tutto mira a dividere il centro destra , infatti il rappresentante ufficiale di Forza Italia e' il Commissario D'Amario che viene scavalcato non si sa a che titolo sempre da Lucio Cieri .

DANIELE D'AMARIO ( Forza Italia )

Propone l'Identikit del candidato sindaco che deve essere un giovane e quindi esclude a priori i settantenni come Franco Vanni . Lui propone come candidato Sindaco Simone Ciccotelli .

Scusi Commissario D'Amario e' lecito sapere se e' lei che rappresenta Forza Italia ad Ortona oppure e' Lucio Cieri ? Di grazia e' possibile sapere se lei e' consenziente a questo teatrino della politica ? e' lecito pensare che lei dovrebbe dichiarare ufficialmente chi e' il rappresentante del suo partito ad Ortona ? Se non l'ha fatto e non lo fa e' lecito supporre che lei sta facendo il gioco delle parti ? Possibile che non si senta in dovere di dare un chiarimento ? E' lecito pensare che lei fa il gioco politico delle tre carte anche con i rappresentanti politici dei Partiti che stanno al tavolo ? Si rende conto che queste incertezze possono solo portare alla divisione e non all' unione del cxdx nonostante lei lo predichi giornalmente ? Io credo che per fugare ogni dubbio i cittadini abbiano il diritto sacrosanto di sapere come effettivamente stanno le cose , non le pare ?

Maurizio Bucci ( lega )

Propone in ossequio all'identikit stilato dal collega D'Amario come candidato Sindaco del cx dx in quota Lega il giovane Alessandro Ranalli ., ma colpo di scena un componente della delegazione della Lega , ossia Sfreddo , propone un altro nome . Il sig. Sfreddo tiene a precisare che il nome da lui fatto e' a titolo personale . Naturalmente e' inverosimile che si porta un delegato del partito in un tavolo che poi parla a nome personale , e' evidente che gli interlocutori capiscono chiaramente che anche quì c'è un gioco delle parti che e' squalificante per chi lo fa e offensivo per chi riceve una simile richiesta .



ANTONIO TAVANI ( FRATELLI D'ITALIA )

Sempre in ossequio all'identikit voluto da D'Amario Fratelli D'Italia ritira la candidatura di Franco Vanni che aveva sempre detto che si sarebbe ritirato senza problemi se l'identikit non sarebbe stato rispondente alla sua persona , propone il giovane trentasettenne Angelo Di Nardo .



A questo punto siamo sostanzialmente allo stesso punto che nel 2022

La mia chiave di lettura e' che il gioco di alcuni tra cui e' evidente anche lo zampino di qualche partito vuol far naufragare l'unione del cxdx a meno che non si scelga come candidato Sindaco la persona voluta dai desiderata di qualcuno , che tra parentesi non ne ha nemmeno lontanamente diritto , o salta tutto . In pratica la situazione ad oggi e' la riproposizione esatta di quanto successo nel 2022 con la differenza che questa volta Lucio Cieri non e' il rappresentante di Forza Italia ad Ortona come lo era allora .

Alla luce di quanto esposto mi sembra chiaro che Fratelli D'Italia non potrà mai accetterà di appoggiare chi l'ha “ ghigliottinato ” politicamente nel 2022 . Quindi e' chiaro che chi pensa ed avalla la riproposizione passata delle ultime elezioni amministrative si schiera apertamente contro l'Unione del cx dx .

Penso che ora tutte le carte siano scoperte anche se qualcuno pensa ancora di giocare inutilmente a nascondino e che non si può procrastinare la scelta che avverrà alla luce del sole e con la piena consapevolezza che cercare poi di addossare le colpe del fallimento a qualcuno e' cosa vana perchè e' chiaro come il sole che il tutto era stato preordinato inizialmente con una sola soluzione che portasse ai desiderata di singoli altrimenti doveva essere il fallimento .

I cittadini si sono evoluti e seguono con molta attenzione ciò che succede nella politica e non scorda il passato che poi e' recente ed e' in grado di sapere quanto fa 2+2 , quindi le narrazioni che vanno messe in circolo per perpetrare lo status quo del potere dei soliti noti bloccando qualsiasi anelito di rinnovamento saranno cosa vana ed inevitabilmente condannati senza se e senza ma .

E' ora di mandare a casa la vecchia politica fatta di intrecci e di accordi personali senza tenere in nessun conto le bandiere che rappresentano ma solo rapporti amicali ed in pratica mettono nel cassetto gli obblighi partitici . A me sembra che questo modo di agire vieti il rinnovamento che si auspica a parole un giorno e si l'altro pure e fanno tornare sempre gli intrecci dei soliti noti che non vogliono che cambi qualcosa così da rimanere in vita natural durante al potere . Ci servono forze nuove che rappresentano il lato buono della politica fatta di trasporto verso il bene comune e non alla ricerca spasmodica di postazioni ben remunerate e comunque solo a favore di lobby ben individuate . E' ora che la politica torni al suo principale obbiettivo che e' solo ed esclusivamente l'interesse collettivo .

AUSPICIO

I Partiti tornino a fare i Partiti , trovino la quadra al più presto e non finiscano nel ridicolo come purtroppo e' la sensazione che pubblicamente stanno dando finora .

Amerigo Gizzi