Coordinamenti provinciali dei partiti di centrodestra in alto mare su Ortona

Tavolo Provinciale

Mi dispiace dirlo , qualcuno si meraviglierà del fallimento completo , finora , dell'unità tanto decantata e declamata del cx dx di Ortona per le prossime elezioni comunali ma purtroppo per loro e' effettivamente così . Quando si prescinde da un'analisi oggettiva della situazione e si fa prevalere solo quella personalistica allora la conclusione non può che essere quella catastrofica per loro e per tutta la comunità . Fa specie solo pensarlo ma i coordinatori provinciali di FDI - FI - LEGA rispettivamente Antonio Tavani , Daniele D'Amario e Maurizio Bucci sono ancora alle schermaglie nel trovare una sintesi che li porti alla scelta condivisa di un candidato unitario che li deve rappresentare come sindaco della città di Ortona . “ Udite udite ” dall'alto della loro saggezza hanno pensato bene che l'unico candidato ufficiale e' per ora di Fratelli D'Italia Franco Vanni ma su cui non c'è ancora la convergenza unitaria , quindi una lungimiranza davvero sconvolgente e degna di essere ricordata fra i manuali delle migliori barzellette . Insomma ci si riunisce per unire ma si rimanda tutto a data sconosciuta . Il tavolo , lo chiamano così . che i commensali hanno apparecchiato da parecchio tempo ad Ortona per la scelta del candidato sindaco in rappresentanza del cx dx ad Ortona e' miseramente fallito perchè qualcuno ha sbattuto la porta e non ha voluto tenere in considerazione le effettive forze di ognuno , “ anzi fregandosene altamente ”, trasferendolo poi a livello Provinciale per sbrogliare la matassa si e' constatato che questi rappresentanti sono ancora più inconcludenti e considerando che loro prendono anche cospicui stipendi tali da far rabbrividire i cittadini che schiumano “ sangue ” per misere retribuzioni e' ancora più grave. C'e da domandarsi perchè dopo tanto tempo siamo ancora ai blocchi di partenza , perchè ci sono tante divergenze che portano a continui rinvii e decisioni che sono invece urgenti ? Perchè i Partiti pur avendo i risultati ufficiali e matematici dei voti che rappresentano si accapigliano e non prendono in considerazione che ogni singolo cittadino farebbe normalmente ? I Partiti si rendono conto che ormai chi non va a votare rappresenta la maggioranza assoluta ?

Io credo che per il loro bene e per quelli che rappresentano debbano darsi una mossa perchè ormai la disaffezione verso queste istituzioni e' ai massimi livelli e non ci si può permettere di procrastinare decisioni che sono cruciali per una città .



Tavolo Locale Comunale

Il fallimento di questo Tavolo anche se la dicitura preferita e' “ tavolo congelato ” e' avvenuto perchè qualcuno aveva pensato di scalare la poltrona di candidato Sindaco senza averne i “ Titoli ” nel senso che chi si riconosce nel cx dx non lo avrebbe mai appoggiato . Credo che chi si siede con spirito positivo per costruire non può prescindere dal non valutate l'effettiva probabilità di riuscita considerando criteri oggettivi . Ebbene chi aveva abbandonato il tavolo sbattendo la porta ripropone , nel convegno promosso dalla lista Civica Ortona Popolare , lo stesso schema ed infatti fra gli interventi annunciati spiccano i nomi di Paolo Cieri ( Alleanza per Ortona ) , Valentino Di Carlo ( Noi Moderati ) , Carlo Ricci ( UDC ) , Federico Nervegna ( Lega ) quelli che effettivamente hanno rotto il tavolo considerandolo concluso , e' chiaro ed evidente che il solco se era crepa ora diventa un dirupo . E' strano ancora di più il comportamento di Alleanza per Ortona che prima aderisce al convegno con quella impostazione ( che allontana le parti ) e poi convoca una riunione allargata a tutta la coalizione . E' evidente l'incongruenza che e' talmente palese ed eclatante che sa addirittura di provocazione .

Mi chiedo che se così stanno le cose a cosa serve riconvocare riunioni con gli stessi presupposti che hanno già decretato fallimento ?

Forse qualcuno e' sceso a più miti consigli ? Forse qualcuno pensa di cambiare la propria strategia tenuta finora e che ha decretato un esito catastrofico ? Solo se e' così vale la pena vedersi ancora e discutere altrimenti le distanze se prima erano cospicue diventeranno siderali . Bisogna evitare di acuire e invece bisogna cercare di lenire e per far questo si ha bisogno di un po' di tempo per decantare e riflettere .

Posizioni dei Partiti

Forza Italia - finora ha tenuto una posizione ambigua nel senso che D'Amario prima scimmiotta con Ciccotelli e compagni che comunque gli hanno permesso di ottenere alle regionali 220 voti e poi ammicca alla vecchia guardia scaricando i nuovi ? Questo non e' dato sapere e perciò si corre il rischio di inquinare gli animi . E' ora che questo partito ufficializzi in modo inequivocabile la propria posizione e se ha candidature le palesi senza nessuna ambiguità altrimenti aderisca all'unico nome di cx dx sul tappeto . Vorrei ricordare a Forza Italia che la sua bandiera e' stata ammainata per troppo tempo e che i sotterfugi e i “ sotto semafori ” ormai stanno a zero , se poi si vuol perpetrare di stare negli “ scantinati ” padronissimi ma l'unica cosa che ormai i Cittadini vogliono e' la chiarezza e la coerenza e non sguazzare dove più fa comodo ai vari personaggi .

Lega - la sua posizione e' ancora più ingarbugliata e pare di essere a volte su “ scherzi a parte ”. Il responsabile Provinciale Maurizio Bucci sembra che dica che la Lega non appoggerà mai , al di la delle edulcorazioni del caso , Coletti , invece il suo portavoce locale Federico Nervegna fa e dice esattamente il contrario . Una ambiguità così eclatante che pone molti dubbi su questo partito , credo però che quando si tratta di raggiungere posizioni di potere e magari ben retribuiti la bandiera della Lega sventoli con orgoglio , nulla da dire ma la coerenza in questi casi e' una patente indispensabile se si vuole essere credibili .

Fratelli D'Italia - ha tenuto sempre una linea lineare e solare , dal primo momento ha messo sul tavolo la disponibilità alla candidatura il suo coordinatore cittadino Franco Vanni .Comunque più volte Vanni ha dichiarato che la sua e' solo una disponibiltà e che e' pronto a confrontarsi con assoluta tranquillità con altre candidature che i Partiti del cx dx dovessero avanzare.



Prospettive

La situazione di stallo e' ormai acclarata e certificata e solo una convergenza unitaria fra i tre Partiti di Cx Dx potrebbe sbloccarla , credo che i personalismi dovrebbero essere messi da parte ed andare oltre altrimenti si riproporrà lo schema delle ultime due consigliature dove Forza Italia sotto mentite spoglie ha rinnegato il cx dx e si e' schierato con Castiglione . Una cosa che trapela ed e' data per certa e' che i tre Partiti di cx dx hanno le idee ben chiare almeno su una cosa e cioè che pur considerando Gianluca Coletti un elemento valido ed utile almeno per questa tornata elettorale non lo considera il candidato Sindaco possibile ma come personaggio che potrebbe essere della partita con ruolo importante sicuramente si .



N:B: Le liste civiche cha appoggiano l'area di cx dx sanno benissimo e ne fanno la loro decantazione principale , che la filiera di comando e' essenziale per far decollare Ortona ed un giorno sì e l'altro pure mettono in evidenza che se si vuole ottenere il bene della nostra città bisogna avere accesso ai finanziamenti Regionali e anche Nazionali dove per adesso ci sono appunto i partiti di cx dx , se si vuole essere presenti nei consessi istituzionali che contano bisogna tenerne conto assolutamente e per questo mi fa specie sentire qualcuno/a che dice che le cose locali le decidiamo noi quando poi invece come valore indispensabile decantano le leve provinciali e regionali .

Amerigo Gizzi