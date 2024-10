L'EX GIUNTA D'OTTAVIO VUOLE MONOPOLIZZARE IL CENTRO DESTRA DI ORTONA CON COMPLICITA' DELLA LEGA

Come dal titolo l'ex Giunta D'Ottavio invade il Centrodestra di Ortona con la sponda fattiva della Lega ? e cerca di sconvolgere chi li ha avversati da sempre e quello che fa specie e' che e' convinta di travalicare le montagne che li separano dall'elettorato che dovrebbe votarli .

E' chiaro a questo punto che il tavolo così come e' stato intavolato finora non e' fallito soltanto ma e' imploso con uno scoppio ed un fragore da far spavento .



Parliamoci chiaro , e' un bene che le sciabole siano state sguainate perchè dimostrano senza ombra di dubbio l'errore madornale e grossolano commesso dagli ingenui interlocutori dei maggiori Partiti , ossia FDI e FI che mai potrebbero accondiscendere ad una inaudita mortificazione che la ex Giunta D'Ottavio sta tentando di mettere a segno .

Credo che una mossa del genere sia propedeutica a favorire ed anzi ad aprire le porte al successo del Centro Sinistra consci del fatto che mai il popolo di Centro Destra potrebbe abdigare ( addirittura quando e' in buona salute e anzi la fa da padrone a tutti i livelli , ossia a livello Governativo di conduzione della Nazione , a livello Regionale dove addirittura per la prima volta in Regione si e' verificato un doppio mandato per la stessa coalizione con Marsilio ed anche al livello dell'associazione ANCI che rappresenta tutti i comuni d'Italia ).

Se si volesse essere machiavellici si potrebbe dire che sia una strategia azzeccata di uno schieramento ( cxsx ) contro l'altro ( cxdx ) invadere e destabilizzare una parte politica che insieme e unita raggiunge addirittura quasi il 50% di chi si recherà alle urne . Naturalmente così non e' perchè non mi risulta che Ilario Cocciola si presterebbe ad una simile sceneggiata anche perchè per quel che mi risulta non ci sia nessuna affinità tra lo stesso e Coletti .



Sgombrando il campo da dietrologie stiamo ai fatti . Chi appoggia la candidatura a Sindaco di Coletti nel centrodestra sono l'UDC di Carlo Ricci che ha appoggiato D'Ottavio rientrando in consiglio Comunale , Noi moderati con Valentino Di Carlo che e' stato assessore con D'Ottavio , Lo stesso G. Coletti che era anche lui assessore con D'Ottavio ma che e' stato sempre l'ispiratore del PD ad Ortona con cariche anche apicali e non solo a livello locale , Domenico De Iure anche lui ex assessore D'Ottavio , anche la stessa Simonetta Schiazza e' stata assessore di D'Ottavio e per finire Paolo Cieri attuale Presidente della lista civica Alleanza per Ortona che ha appoggiato l'ex Sindaco Emerito D'Ottavio .

A questi si aggiunge La lega di Ortona ( ma a livello provinciale il responsabile Bucci li appoggia ? non mi sembra che il responsabile provinciale possa essere consenziente almeno stando alle sue dichiarazioni ) .



Stando così le cose e' chiaro che chi e' coerente col proprio elettorato che li ha premiati sempre con consensi che sono aumentati da sette anni a questa parte arrivando addirittura al 30% ( Fdi ) di consensi non può che essere l'alfiere , l'argine a questa scorribanda che sa di annessione , ed anche Forza Italia che e' tornata a sbandierare la sua Bandiera con fierezza mettendo in soffitta un periodo buio e di anonimato .

Gli elettori contrariamente al luogo comune hanno sempre premiato in modo crescente chi addirittura da ben 14 anni non e' alla guida del consesso cittadino . Quindi e' dimostrato che anche non avendo le leve del comando il popolo sa distinguere bene a chi affidarsi per dare la propria fiducia . Chi a tutti i costi si propone di essere il salvatore della patria calatosi dal cielo mi sembra più una posizione personalista , legittima per carità , come lo stesso salvatore ha sempre contestato a Castiglione che rappresentava solo un a lista civica , quindi limitata e solo dedito agli interessi particolari .

La domanda che mi faccio e' come si può pensare che il popolo di centrodestra di Ortona possa tollerare e votare chi ha sempre rappresentato la parte avversa ? Credo che il buon padre di famiglia , come spesso si cita per individuare il modo giusto per individuare una corretta condotta politica , mai possa sottomettersi ad una simile invasione .

Il vero Centrodestra di Ortona ha il diritto e il dovere di riappropriarsi con fierezza del proprio ruolo al di la e al di sopra delle convenienze ( che appaiono di parte e personali politicamente ) , le ambiguità e le porte scorrevoli e i posizionamenti dettati solo per andare in direzione di “dove tira il vento” non possono e non saranno capiti dall'elettorato ed infatti sono sempre più numerosi quelli che decidono di disertare le urne consci del fatto che chi li rappresenta oggi sono pronti domani a cambiare e mettersi in posizione di tornare a beneficiare di “ dove tira il vento ” che in quel momento ha cambiato direzione . Lotta all'opportunismo che svilisce e squalifica indelebilmente il ruolo politico .

La coerenza non fa parte più di chi si appresta ad entrare in politica perchè il motto percepito dai cittadini da parte dei rappresentanti politici e' diventato solo “ per stare sempre al comando mi devo adattare alle mie convenienze ” e non a quelle della comunità .

Amerigo Gizzi