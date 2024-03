COLPO DI SCENA - IL SINDACO CASTIGLIONE MESSO IN MINORANZA E NON RIESCE PER FORTUNA AD AUMENTARE LE TASSE AI CITTADINI

Finalmente una buona notizia per i cittadini ortonesi , il bliz del sindaco Castiglione e della sua giunta per aumentare le tasse a noi ortonesi e' fallito miseramente perchè l'Opposizione con l'aiuto della Faraone mette in minoranza la sua Maggioranza .



Uno smacco per il Sindaco che comporterebbe secondo il fare del “ buon padre di famiglia ” le sue immediate dimissioni ma credo che questo non avvenga perchè la poltrona non e' solo comoda ma comporta anche uno stipendio esorbitante che si aggira sui 5000 euro che evidentemente rappresenta un collante quasi indistruttibile .



Vista la debacle sul primo punto che appunto imponeva un aumento dell'aliquota Irpef dallo 0,6% allo 0,8% e le problematiche tecniche avanzate dalla Minoranza , si fa per dire , sul terzo punto inerente l'istituzione di una tassa di soggiorno , alla faccia dello sviluppo turistico , uno sfiduciato Sindaco chiedeva di rimandare tutto ad altro Consiglio Comunale .

Quali considerazioni si possono fare ?



Mi astengo dal dare giudizi o fare commenti perchè la situazione e' talmente chiara nella mente di tutti i Cittadini che mi sembrerebbe di fare loro un torto , ormai questa Amministrazione e' finita da tempo e sta sprecando risorse che danneggiano gravemente tutta la comunità ed infatti si presenta con costosi salassi per tutti i cittadini aumentandogli inopinatamente le tasse .

Analizzeremo con più calma quello che anche i media esterni ci chiedono insistentemente , ossia come mai l'Amministrazione Castiglione si ostina a non andare a casa.

Amerigo Gizzi