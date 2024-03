RISULTATI ELETTORALI - CONSIDERAZIONI ED OPINIONI - CANDIDATI ORTONESI - RIPERCUSSIONI SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il cx dx si riconferma nettamente sul cx sx che per l'occasione aveva messo insieme tutto il resto , loro lo chiamano il “ campo largo ” , forse troppo largo viste le inconciliabilità fra alcune forze politiche che ne fanno parte . Comunque sia nonostante tutto i numeri hanno premiato ancora , per la prima volta negli ultimi 40 anni , la stessa coalizione uscente . Il risultato e' stato netto a favore del cx dx che addirittura ha staccato il cx sx di ben 7 punti percentuali . Comunque lascio alle cronache nazionali le ripercussioni sul Governo , spesso tirato in ballo nel caso le votazioni sarebbero state appannaggio della sinistra visto che il riconfermato presidente Marsilio veniva ed e' identificato come vicinissimo e prediletto della Meloni . Mi limito a fare i complimenti e mi auguro che la Regione Abruzzo ne possa trarre beneficio .

Eventuali ripercussioni del risultato elettorale sull'amministrazione comunale di Ortona -

Senza ombra di dubbio i due competitor principali erano per l'Amministrazione Comunale - Cristiana Canosa e per l'opposizione Franco Vanni .

Cristiana Canosa , vice sindaco , assessore in pratica a tutte le discipline e compartimenti , l'unica donna al comando incontrastata ed incontrastabile , insomma l'unico pilota dei poteri Amministrativi e pretendente ad uno scranno Regionale e secondo lei destinata a stabilire il nuovo record delle preferenze ottenute ed appannaggio per ora con 1900 voti di Tommaso Coletti , secondo i dati inconfutabili delle urne esce distrutta e fortemente ridimensionata visto che il suo risultato personale e' stato solo di 1513 che e' ben lungi dai 1900 sopra citati e di gran lunga inferiori al suo competitor Franco Vanni che ha ottenuto addirittura 2076 voti senza avere e gestire nessun potere ma semplicemente facendo una sana opposizione .

Il così detto campo largo , in appoggio a Luciano D'Amico , di cui la Canosa faceva parte ha ottenuto 5026 voti e considerando che era l'unica ad avere pieni poteri ed addirittura potendo disporre di gran parte dei voti del PD locale che infatti non ha proposto e contrapposto a lei nessun candidato locale per agevolargli il compito e nonostante l'imprimatur del senatore PD Luciano D'Alfonso che gli ha aperto la sede elettorale addirittura con un comizio poteva e doveva come lei stessa aveva pronosticato fare man bassa della maggior parte dei voti di questo campo largo . In pratica secondo me aveva un'autostrada per poter prendere almeno la metà dei voti del campo largo corrispondenti all'incirca a 2500 voti personali con cui sarebbe stata eletta a vele spiegate e forse come prima della lista . In conclusione la Canosa ha tolto i voti al Pd facendosi votare nella lista Abruzzo Insieme e nemmeno e' stata eletta .

Secondo la mia opinione e stando alle sue aspettative più volte dichiarate e considerando tutte le opportunità positive di partenza la sua elezione doveva essere un gioco da ragazzi invece si e' verificata una debacle, una cocente sconfitta , una sottoperformance incredibile , e se ora sta " sotto un treno " ne ha ben donde perchè la sconfitta e' stata grande considerando soprattutto tutti i poteri amministrativi di cui poteva disporre , evidentemente la sproporzione tra il potere acquisito e la rispondenza elettorale cozzano fortemente e non mi meraviglierei affatto se ci fossero ripercussioni importanti sulla tenuta legislativa di Leo Castiglione .

La posizione ed il risultato ottenuto , invece da Franco Vanni e' stato in antitesi a quello della Canosa . L'intero cx dx ha preso 5430 voti . Bisogna considerare che la lista con cui era candidato era Fratelli D'Italia che ha preso 2960 voti pari al 30.28% dei votanti ed il risultato personale da lui ottenuto e' stato di 2075 voti, un risultato eclatante per un candidato ortonese che costituisce il record ottenuto negli ultimi 40 anni . Vanni non era detentore di nessun potere e quindi e' di tutta evidenza la bontà del lavoro svolto in opposizione e soprattutto della sintonia che ha saputo creare con larghissima parte dei consiglieri d'opposizione escluso Ilario Cocciola che ha sostenuto D'Amico , che lo hanno supportato in questa cavalcata elettorale . L'aggregazione si ottiene con buone maniere , con argomenti , con rispetto reciproco , con considerazione delle altrui esigenze e posizioni , ma mai con prevaricazioni e arroganza e di questo a Vanni ne va dato atto .

La posizione e i risultati ottenuti da Forza Italia ad Ortona.

Il risultato elettorale ottenuto e' stato di 1136 voti pari a 11.72% , un paio di punti inferiore a quello regionale sopra il 13% ma comunque un buon risultato complessivo .

Le considerazioni vanno fatte sul come le preferenze sono state distribuite visto che questo partito ad Ortona esercita un gran potere in seno all'amministrazione Castiglione potendo vantare il Presidente del Consiglio ( Federica Paolucci ) , Il capogruppo e consigliere Marcello Di Bartolomeo , l'assessore Tommaso Cieri . Tutti i componenti in Consiglio Comunale fanno riferimento all'ex Consigliere Regionale Mauro Febbo , giubilato impietosamente in questa tornata elettorale . Bisogna aggiungere , poi , che il coordinatore di Forza Italia ad Ortona e' Lucio Cieri anch'egli legato a Mauro Febbo , come e' facile intuire Forza Italia ad Ortona e' in mano ai referenti di quest'ultimo . Ora ad Ortona FI appoggia Leo Castiglione , quindi un'amministrazione di cx-sx e tutta protesa a far eleggere la Canosa che era competitor di Mauro Febbo . Come si vede e' un “ guazzabuglio indecente politico ” che grida vendetta e gli elettori glie ne hanno dato ampia dimostrazione dimostrando senza ombra di dubbio la loro contrarietà alla dirigenza ortonese squalificandoli per “ l'appoggio innaturale “ a chi parteggia contro di loro . I risultati elettorali delle preferenze sono stati impietosi , i 300 voti presi da Mauro Febbo stanno a significare il fallimento della dirigenza di FI ortonese che in toto lo hanno ” portato ” , basti pensare che Nicolino Di Paolo anch'egli candidato per FI e non di Ortona e senza avere nessun riferimento in Amministrazione Castiglione ha preso addirittura 410 voti , uno smacco epocale per Febbo , ed anche D'Amario competitor assoluto di Febbo ha totalizzato la bellezza di 216 preferenze quindi solo 92 in meno rispetto a lui che però non disponeva di nessuna corazzata di potere e rappresentanza in Consiglio Comunale .

Aggiungo anche che Mauro Febbo veniva portato anche da Mario Paolucci noto esponente di FI e sempre presente nelle competizioni elettorali con ottimi risultati personali . Insomma in questo quadretto esce fuori una sconfitta senza appello per i rappresentanti di questo partito in Consiglio Comunale , i “connubi innaturali politici ” vengono impietosamente bocciati e condannati dalla popolazione che non tollera “ inciuci politici squalificanti e mortificanti . ”

Ancora sulle ripercussioni sull'Amministrazione Castiglione .

Bisogna partire dall'analisi politica dei risultati che condannano senza appello il candidato di questa Amministrazione Cristiana Canosa , anche il Sindaco Castiglione si e' schierato convintamente a favore della sua vice , si fa per dire , che ancora una volta manca una elezione importante .

Bisogna considerare che il popolo di FI non votando ( secondo le potenzialità ) e quindi squalificando Mauro Febbo ha mandato il messaggio forte e chiaro a Lucio Cieri , Federica Paolucci , Marcello Di Bartolomeo e Tommaso Cieri di staccare la spina a questa Amministrazione .

Naturalmente se Lucio Cieri e i rappresentanti in Consiglio rimangono al loro posto vuol dire che a loro la politica non interessa perchè evidentemente sono altre cose che a noi non e' dato sapere che hanno preponderanza . Naturalmente quando la logica viene mortificata allora subentra la fantasia umana più o mena sviluppata in ognuno di noi che provvede a sviluppare film diversi ma che sono lontani dal pensiero del buon padre di famiglia e questo non e' sicuramente un bene .

La collocazione naturale di FI e' nel cx dx come in tutta Italia dichiara Fratelli D'Italia e quindi Ortona e' un'anomalia grave che mina le potenzialità di questo campo e consegna la nostra città su un piatto d'argento alla sinistra .

Ringraziamento a tutti i candidati ortonesi

Un plauso e un ringraziamento a tutti i candidati Ortonesi che si sono esposti e con forza e coraggio ci hanno messo la faccia. Non e' ne semplice e ne agevole fare una campagna elettorale specialmente per chi lo fa solo per una testimonianza ben sapendo che non verrà mai eletto .

Amerigo Gizzi