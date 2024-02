FORZA ITALIA DI ORTONA FACENTE CAPO A MAURO FEBBO - SCHIERATA A SINISTRA - TENDE UN TRANELLO A TUTTA L'OPPOSIZIONE

Mauro Febbo è responsabile degli Enti locali Proviciali per Forza Italia . Daniele D'Amario e' coordinatore provinciale di Forza Italia . Come pensano di chiedere voti agli Ortonesi per loro stessi perchè candidati come Consiglieri Regionali quando i propri rappresentanti in Consiglio comunale mantengono in vita l'Amministrazione Castiglione che e' contro di loro ? Credo che , secondo la mia opinione , ci sia un solo modo per farlo e ne parlerò dopo aver illustrato ampiamente quanto accaduto .

Ieri pomeriggio si e' consumata una pagina davvero “ terribile ” per la politica Ortonese ma non tanto per le diversità che ci possono essere ma soprattutto nel fare tabula rasa di un rapporto di civile tra persone che comunque si possono e si devono parlare guardandosi negli occhi .

Ecco ieri invece si e' fatta carta straccia di relazioni , di comportamenti , di rispetto reciproco , di essere ligi alla parola tra gentiluomini , di qualsiasi comportamento civile fra persone .

Le cose che vi racconto sono reali e non temono di essere smentite perchè assolutamente rispondenti a quanto accaduto .

In pratica Forza Italia presente in consiglio comunale con la Presidente Federica Paolucci e con il capogruppo dello stesso partito Marcello Di Bartolomeo entrambi referenti di Lucio Cieri coordinatore cittadino e Mauro Febbo consigliere Regionale e' addivenuto un accordo con l'intero cx dx di Ortona , ossia con la Lega , Udc , Noi moderati , Fratelli D'Italia e con tutta l'opposizione per andare dal notaio per defenestrare il Sindaco Castiglione .

L'appuntamento col notaio era alle 16 di ieri pomeriggio e tutta l'opposizione di Uniti per Ortona , quindi otto consiglieri - Ilario Cocciola - Angelo Di Nardo - Franco Vanni- Simona Rabottini - Italia Cocco - Antonio Sorgetti - Gianluca Coletti e Simonetta Schiazza - erano presenti mentre la Federica Paolucci che era la nona consigliera nonostante le reiterate disponibilità si e' data uccel di bosco .

Il tranello apparecchiato e' stato ben congegnato se e' vero come e' vero che Angelo di Nardo e' tornato da Roma nonostante gli impegni lo avrebbero mantenuto li fino a tarda serata , ed altri consiglieri con impegni personali di una certa rilevanza , ebbene soltanto due ore prima il portavoce Tommaso Cieri comunicava che al notaio non ci si sarebbe andati per defezione di Federica Paolucci , Marcello Di Bartolomeo non aveva aderito e lo aveva comunicato invece già da una settimana .

Quindi questo e' un colpo di teatro che avrà strascichi duraturi e gravi nelle relazioni politiche in special modo nella coalizione di cx dx che tutti insieme avevano aderito a quanto erano i desiderata di Forza Italia pur con enormi sacrifici ma che a detta di tutti venivano fatti per il bene di tutti e soprattutto dei Cittadini .

Forza Italia di Ortona ha comunicato a tutti gli organi di partito sopra comunali della propria volontà di far cadere Castiglione in quanto non più idoneo a rappresentare gli interessi della Città e quindi si e' addivenuti di concordare di firmare davanti al notaio alle ore 16 di martedì 20 febbraio .

Teniamo presente che ormai tutta la popolazione era al corrente dell'appuntamento dal notaio tanto e' vero che erano presenti anche emittenti televisive non ortonesi .

quali sono le considerazioni che si possono fare ?

In primis c'è da dire che Forza Italia Ortona Ortona e' completamente schierata con la sx , infatti la Maggioranza di cui fa parte appoggia il candidato D'Amico loro avversario naturale , in barba a Mauro Febbo che e' candidato contro D'Amico , e addirittura millanta accordi ed appuntamenti importanti per poi disdirli inopinatamente all'ultimo momento , quindi secondo me con “tranelli politici” da guerriglia politica indicibile e contro ogni metodo civile fra uomini che pretendono di rappresentare qualcosa .



Ora solo una inversione eclatante , , improcrastinabile , immediata di Forza Italia Ortona può mettere rimedio a questo scempio perpetrato con metodi poco urbani ad essere magnanimi .



Forza Italia Ortona quantomeno deve sconfessare in modo netto ed inequivocabile e con tanto di conferenza stampa coloro che si dichiarano propri rappresentanti , mi riferisco ai due consiglieri Federica Paolucci e Marcello Di Bartolomeo , e il referente nonchè assessore Tommaso Cieri deve dimettersi oppure mettere una pietra sopra tombale a qualsiasi relazione con il cx dx Ortonese . La soluzione più logica che e' sempre la migliore sarebbe tornare agli accordi precedenti e questa volta onorarli .



Credo che ci siano cose che non si possono capire adoperando un normale ragionamento del buon padre di famiglia , e quando questo succede vuol dire che ci sono cose che sfuggono al normale cittadino e quindi cosa determinano effettivamente questi esiti che sfuggono ?



Girano tante voci per il Paese ed ognuno ne fa una propria narrazione , quello che e' certo e' che l'Opposizione deve tornare a farla veramente perchè ultimamente se ne era quasi astenuta e che faccia emergere davvero la verità su quello che e' avvenuto e perchè , forse può emergere quello che attualmente ai più sfugge.

Amerigo Gizzi